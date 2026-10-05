Logo

Francuska pred zatvaranjem stotina škola

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 07:44

Komentari:

0
Школа је образовно-васпитна установа у којој наставници преносе знања ученицима према утврђеном плану и програму
Foto: pexels/Caleb Oquendo

Francuski ministar obrazovanja Eduard Žefre najavio je da bi sutra širom Francuske između 400 i 500 srednjih škola moglo biti d‌jelimično ili potpuno zatvoreno zbog nasilnih protesta srednjoškolaca.

Protesti, koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na druge dijelove zemlje, rezultirali su uništavanjem 24 škole. To je potvrdio ministar Žefre, navodeći da je riječ o šteti nastaloj od početka protesta.

Organizator protesta je učenički sindikat, a do sada je uhapšeno najmanje 5.000 osoba, uglavnom tinejdžera. Sindikati su pozvali i prosvjetne radnike da se pridruže protestima.

Srednjoškolci protestuju zbog, kako navode, pretrpanih učionica, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada.

Šef pariške policije Patrik For pozvao je učenike da prekinu nasilne proteste i da svoje nezadovoljstvo izraze mirnim putem.

Ормуски мореуз

Svijet

Poznato do kada ostaje zatvoren Ormuski moreuz

Roditeljima je poručio da na protestima postoji uticaj "profesionalnih izgrednika".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Škola

Protesti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пуцао на ловце, има мртвих и тешко повријеђених

Svijet

Pucao na lovce, ima mrtvih i teško povrijeđenih

1 h

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Svijet

Preživjela smrtnu kaznu, sad proživljava pakao: Ruke pune plikova

1 h

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Svijet

Poznato do kada ostaje zatvoren Ormuski moreuz

1 h

0
Смрдибуба

Svijet

Najezda smrdibuba u Japanu, insekti nanose velike štete proizvođačima riže

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

Trampov savjetnik: Srbi iz Srpske digli glas u ime istinske demokratije

09

07

Medvedev pred polufinale: Novak je lud

09

02

U Srpskoj rođeno 19 beba

08

50

U dijelu BiH počinje isplata penzija: Poznati iznosi

08

43

Malinić za ATV: Na četiri biračka mjesta u Banjaluci bila duža kašnjenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima