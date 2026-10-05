Francuska pred zatvaranjem stotina škola

Autor:ATV redakcija
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Francuski ministar obrazovanja Eduard Žefre najavio je da bi sutra širom Francuske između 400 i 500 srednjih škola moglo biti djelimično ili potpuno zatvoreno zbog nasilnih protesta srednjoškolaca.
Protesti, koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na druge dijelove zemlje, rezultirali su uništavanjem 24 škole. To je potvrdio ministar Žefre, navodeći da je riječ o šteti nastaloj od početka protesta.
Organizator protesta je učenički sindikat, a do sada je uhapšeno najmanje 5.000 osoba, uglavnom tinejdžera. Sindikati su pozvali i prosvjetne radnike da se pridruže protestima.
Srednjoškolci protestuju zbog, kako navode, pretrpanih učionica, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada.
Šef pariške policije Patrik For pozvao je učenike da prekinu nasilne proteste i da svoje nezadovoljstvo izraze mirnim putem.
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Roditeljima je poručio da na protestima postoji uticaj "profesionalnih izgrednika".
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