Cvijanovićeva ubjedljivo ispred Božovića: Razlika veća od 150.000 glasova

Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana Predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37 odsto biračkih mjesta.

Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41 odsto. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50 odsto, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08 odsto glasova.

Republika Srpska SNSD ubjedljivo prvi: Za Narodnu skupštinu osvojio 194.227 glasova

Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član Predsjedništva. Na osnovu 96,31 odsto obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova.

Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva sa 210.483 glasa.

Republika Srpska Minić osvojio 272.836 glasova, odnosno 54.185 više od Blanuše

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