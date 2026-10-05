Logo

Cvijanovićeva ubjedljivo ispred Božovića: Razlika veća od 150.000 glasova

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 08:05

Komentari:

3
Цвијановићева убједљиво испред Божовића: Разлика већа од 150.000 гласова
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana Predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37 odsto biračkih mjesta.

Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41 odsto. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50 odsto, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08 odsto glasova.

Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

SNSD ubjedljivo prvi: Za Narodnu skupštinu osvojio 194.227 glasova

Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član Predsjedništva. Na osnovu 96,31 odsto obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova.

Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva sa 210.483 glasa.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić osvojio 272.836 glasova, odnosno 54.185 više od Blanuše

Rezultate pogledajte OVDJE.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

SNSD

Izbori 2026

Izbori 2026.

Opšti izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Komentari (3)

Više iz rubrike

Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

SNSD ubjedljivo prvi: Za Narodnu skupštinu osvojio 194.227 glasova

6 h

2
Шта можемо очекивати од Саве Минића: "Брзо формирање власти услов за наставак инвестиционог циклуса"

Republika Srpska

Šta možemo očekivati od Save Minića: "Brzo formiranje vlasti uslov za nastavak investicionog ciklusa"

6 h

1
Минић освојио 272.836 гласова, односно 54.185 више од Блануше

Republika Srpska

Minić osvojio 272.836 glasova, odnosno 54.185 više od Blanuše

6 h

7
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Republika Srpska

Krvavi oktobar u Fakovićima: 34 godine od mučkog ubistva 25 Srba

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

14

25

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima