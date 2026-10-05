Trišić Babić: Narod je rekao svoje - Srpska ne želi da bude podanička

Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Narod je rekao svoje i ta poruka je mnogo veća od jednog izbornog rezultata. Republika Srpska ne želi da bude slaba, utišana i podanička, da drugi govore u njeno ime, tumače njene interese i određuju koliko joj je vlastitog glasa dopušteno", istakla je Trišić Babić.

Ona je ukazala da su nam godinama tutori u pokušaju i sarajevska politička "elita" objašnjavali da je poslušnost isto što i saradnja, da je ćutanje znak političke zrelosti, a da je svako insistiranje Republike Srpske na vlastitim ustavnim i nacionalnim pravima nekakav problem.

"Građani su danas rekli šta misle o njihovim `dobronamjernim` uputstvima", navela je Trišić Babić na "Iksu".

Ona je istakla da će zato Republika Srpska na međunarodnom planu nastaviti da govori svojim glasom.

"Mirno, odgovorno i otvoreno za saradnju sa svima, ali bez potrebe da od bilo koga traži dopuštenje da zastupa vlastite interese. Jer međunarodna saradnja nema smisla ako u nju ulazite bez vlastitog stava. Partnerstvo postoji samo među onima koji imaju dostojanstvo da kažu šta misle i snagu da stoje iza onoga što jesu.

Narod je rekao svoje. I ta poruka je mnogo veća od jednog izbornog rezultata. Republika Srpska ne želi da bude slaba, utišana i podanička. Ne želi da drugi govore u njeno ime, tumače njene interese i određuju koliko joj je vlastitog glasa dopušteno. Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje. Godinama su nam tutori u pokušaju i sarajevska politička "elita" objašnjavali da je poslušnost isto što i saradnja, da je ćutanje znak političke zrelosti, a da je svako insistiranje Republike Srpske na vlastitim ustavnim i nacionalnim pravima nekakav problem. Građani su danas rekli šta misle o njihovim "dobronamjernim" uputstvima. Republika Srpska će zato na međunarodnom planu nastaviti da govori svojim glasom. Mirno, odgovorno i otvoreno za saradnju sa svima, ali bez potrebe da od bilo koga traži dopuštenje da zastupa vlastite interese. Jer međunarodna saradnja nema smisla ako u nju ulazite bez vlastitog stava. Partnerstvo postoji samo među onima koji imaju dostojanstvo da kažu šta misle i snagu da stoje iza onoga što jesu. Izbori prolaze. Institucije ostaju. A narod je još jednom pokazao kakvu Republiku Srpsku želi: onu koja razgovara sa svijetom, ali pred svijetom ne spušta glavu. Republiku Srpsku koja o sebi raspravlja sa svijetom, a ne da stoji u redu i čeka dijagnozu i uputstva. Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske nastavlja upravo tim putem. Republika Srpska nastavlja da govori svojim glasom! — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) October 4, 2026

Izbori prolaze. Institucije ostaju. A narod je još jednom pokazao kakvu Republiku Srpsku želi: onu koja razgovara sa svijetom, ali pred svijetom ne spušta glavu. Republiku Srpsku koja o sebi raspravlja sa svijetom, a ne da stoji u redu i čeka dijagnozu i uputstva", naglasila je Trišić Babić.

Ona je poručila da Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske nastavlja upravo tim putem - Republika Srpska nastavlja da govori svojim glasom.