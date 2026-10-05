Knežević čestitao Dodiku na ubjedljivoj pobjedi na izborima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku ubjedljivu izbornu pobjedu SNSD-a na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i BiH.
"Takođe, upućujem čestitke Željki Cvijanović i Savi Miniću na rekordno ostvarenim rezultatima. Sad je najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda, jer samo ujedinjeni možemo graditi svijetlu budućnost za našu djecu bez sukoba i ratova", naveo je Knežević na Iksu.
https://t.co/OevEBzgQSw— Milan Knežević (@MilanKnezevic80) October 5, 2026
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