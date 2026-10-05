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Knežević čestitao Dodiku na ubjedljivoj pobjedi na izborima

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05.10.2026 11:04

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Кнежевић честитао Додику на убједљивој побједи на изборима
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku ubjedljivu izbornu pobjedu SNSD-a na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i BiH.

"Takođe, upućujem čestitke Željki Cvijanović i Savi Miniću na rekordno ostvarenim rezultatima. Sad je najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda, jer samo ujedinjeni možemo graditi svijetlu budućnost za našu djecu bez sukoba i ratova", naveo je Knežević na Iksu.

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Milorad Dodik

Milan Knežević

Opšti izbori 2026

SNSD

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