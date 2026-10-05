Knežević čestitao Dodiku na ubjedljivoj pobjedi na izborima

Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku ubjedljivu izbornu pobjedu SNSD-a na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i BiH.

"Takođe, upućujem čestitke Željki Cvijanović i Savi Miniću na rekordno ostvarenim rezultatima. Sad je najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda, jer samo ujedinjeni možemo graditi svijetlu budućnost za našu djecu bez sukoba i ratova", naveo je Knežević na Iksu. https://t.co/OevEBzgQSw — Milan Knežević (@MilanKnezevic80) October 5, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.