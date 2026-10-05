Pojeftinjuje gorivo u Srpskoj, evo i za koliko

Dizel će na benzinskim pumpama u Srpskoj pojeftiniti ove sedmice.

To su potvrdili iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj Komori Srpske, naglasivši da pojeftinjenje neće biti isto na svim pumpama.

BiH Glasači SDA ne žele Bakira: Velika razlika u glasovima između Izetbegovića i stranke

Trenutno, kako kažu, dizel u prosjeku košta od 3,7 do 3,85 KM po litru.

Pojeftinjenje će biti u iznosu od 5 do 10 feninga.

"Benzinske pumpe na kojima su više cijene, dizel će spustiti za oko 10 feninga, a one sa nižim cijenama za oko 5 feninga po litru. Razlog je pojeftinjenja sirove nafte, odnosno, naftnih derivata na svjetskoj berzi proteklih dana", kažu za "Srpskainfo" u ovoj grupaciji.

Tenis Šokiran sam: Prve riječi Đokovića nakon diskvalifikacije Medvedeva

Podsjetimo, početkom marta, odnosno, prije izbijanja krize na Bliskom istoku, litar dizela je koštao oko 2,3 KM.

Nije teško izračunati da je, prije 7 mjeseci, pun rezervoar koštao oko oko 115 KM, a da je danas za 50 litara dizela potrebno izdvojiti više od 190 KM.

Samo u septembru, litar je poskupio za oko 40 feninga.