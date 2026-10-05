Logo

Pojeftinjuje gorivo u Srpskoj, evo i za koliko

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 17:11

Komentari:

0
Појефтињује гориво у Српској, ево и за колико
Foto: ATV

Dizel će na benzinskim pumpama u Srpskoj pojeftiniti ove sedmice.

To su potvrdili iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj Komori Srpske, naglasivši da pojeftinjenje neće biti isto na svim pumpama.

Бакир Изетбеговић

BiH

Glasači SDA ne žele Bakira: Velika razlika u glasovima između Izetbegovića i stranke

Trenutno, kako kažu, dizel u prosjeku košta od 3,7 do 3,85 KM po litru.

Pojeftinjenje će biti u iznosu od 5 do 10 feninga.

"Benzinske pumpe na kojima su više cijene, dizel će spustiti za oko 10 feninga, a one sa nižim cijenama za oko 5 feninga po litru. Razlog je pojeftinjenja sirove nafte, odnosno, naftnih derivata na svjetskoj berzi proteklih dana", kažu za "Srpskainfo" u ovoj grupaciji.

Новак Ђоковић

Tenis

Šokiran sam: Prve riječi Đokovića nakon diskvalifikacije Medvedeva

Podsjetimo, početkom marta, odnosno, prije izbijanja krize na Bliskom istoku, litar dizela je koštao oko 2,3 KM.

Nije teško izračunati da je, prije 7 mjeseci, pun rezervoar koštao oko oko 115 KM, a da je danas za 50 litara dizela potrebno izdvojiti više od 190 KM.

Samo u septembru, litar je poskupio za oko 40 feninga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

Dizel cijena

cijena dizela

Cijene goriva

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.

Ekonomija

Od ponoći benzin i dizel jeftiniji, za dva odnosno četiri centi

5 h

0
Руке старице

Ekonomija

Njemačka reže finansije: Unosna opcija za penzije ide u istoriju

6 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Stiže novi način plaćanja: Trgovci neće smjeti da ga odbiju od 2029.

9 h

0
Скупљи материјал и радна снага дижу цијене станова

Ekonomija

Skuplji materijal i radna snaga dižu cijene stanova

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

53

Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

18

53

Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

18

53

Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

18

41

Presušila rijeka Morača u Crnoj Gori: Uginule ribe ostale među kamenjem

18

41

Haos u Francuskoj: Hiljade uhapšenih, tinejdžer ostao bez ruke, škole i fakulteti blokirani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima