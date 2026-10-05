Drama na letu za Beograd: Putnici evakuisani iz aviona zbog sumnje na bombu

Putnici aviona na letu za Beograd evakuisani su u Splitu zbog sumnje na bombu.

"Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pored aviona", rekao je za Dnevnik.hr, jedan od putnika.

On je sjedio u 3. ili 4. redu", ispričao je putnik te rekao kako je za objašnjenje pitao stjuardesu. "Spomenuo je riječ bomba", pojasnila mu je.

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Putnik je rekao i da je nekoliko osoba od straha samo napustilo avion, a da je pilot nakon toga preko razglasa, oko 15.40 časova, objavio da svi putnici moraju da napuste avion zbog pregleda iz sigurnosnih razloga.

Radi se o avionu kompanije Air Serbia, koji je iz Splita za Beograd trebalo da poleti u 15.20 časova.