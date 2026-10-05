Prijedorska policija upozorila traktoriste

Policijska uprava Prijedor saopštila je da će u naredna četiri dana, od 6. do 10. oktobra, biti pojačane kontrole učešća traktora u saobraćaju.

Cilj je, kažu, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuje ova kategorija vozila.

"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače traktora da upravljaju tehnički ispravnim traktorima i da u cilju postizanja potrebne vidljivosti prilikom kretanja na javnim putevima koriste zakonom propisano žuto rotaciono svjetlo", poručili su iz PU Prijedor.

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Na području Policijske uprave Prijedor u toku ove godine evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su smrtno stradala dva vozača traktora.

Od ukupnog broja nezgoda u kojima je učestvovala ova kategorija vozila, 15 saobraćajnih nezgoda prouzrokovali su vozači traktora.