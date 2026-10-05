Logo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 14:10

Komentari:

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Foto: ATV

Republiku Srpsku sutra očekuje stabilno, sunčano i toplo vrijeme, uz priliv toplog vazduha sa jugozapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti hladno, uz malu do umjerenu oblačnost, dok je duž riječnih dolina i u kotlinama moguća prolazna magla.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na jugu i zapadu biće umjerene oblačnosti.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od dva do osam stepeni Celzijusovih, na jugu do 13, dok će u višim predjelima biti oko minus jedan stepen.

Najviša dnevna temperatura biće od 23 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 18 stepeni Celzijusovih, saopštio je RHMZ.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

RHMZ

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

мед пчеле

Društvo

Pazite šta pakujete u prtljag: Zbog obične tegle meda prijete drastične kazne

21 min

0
Хакери провалили у национални регистар: Лични подаци 8,8 милиона људи угрожени!

Društvo

Hakeri provalili u nacionalni registar: Lični podaci 8,8 miliona ljudi ugroženi!

2 h

0
Школа учитељица учитељ наставник просвјетни радник

Društvo

Svjetski dan prosvjetnih radnika

4 h

0
беба новорођенче мало дијете

Društvo

U Srpskoj rođeno 19 beba

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

14

07

Peskov: Razmatramo energetsku saradnju sa Vašingtonom

14

06

Tinejdžeru raznesena ruka tokom demonstracija!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima