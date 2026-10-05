Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Republiku Srpsku sutra očekuje stabilno, sunčano i toplo vrijeme, uz priliv toplog vazduha sa jugozapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti hladno, uz malu do umjerenu oblačnost, dok je duž riječnih dolina i u kotlinama moguća prolazna magla.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na jugu i zapadu biće umjerene oblačnosti.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od dva do osam stepeni Celzijusovih, na jugu do 13, dok će u višim predjelima biti oko minus jedan stepen.

Najviša dnevna temperatura biće od 23 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 18 stepeni Celzijusovih, saopštio je RHMZ.