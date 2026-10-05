Đani otkrio u kakvom je stanju Slađa nakon izlaska iz bolnice

Pjevač Radiša Trajković Đani ne krije koliko mu je laknulo nakon što se njegova supruga Slađa vratila kući.

Nakon nekoliko dana koje je provela na Vojnomedicinskoj akademiji, gd‌je je bila na ispitivanjima zbog zdravstvenih problema, Slađa se sada osjeća bolje, a Đani ističe da mu je njen oporavak najvažniji.

Pjevač je ranije sa velikom zabrinutošću govorio o njenom zdravstvenom stanju, otkrivajući da je imala problema sa gvožđem i niskim hemoglobinom, kao i da je gubila dosta krvi.

Sada, međutim, pjevač ima mnogo više razloga za osmijeh. Njegova supruga je ponovo kod kuće, a kako kaže, već se vratila svakodnevnim obavezama.

"Dobro je, hvala dragom Bogu. Već je spremila punjene paprike kod kuće. To mi je najbitnije, kad je ona zdrava, onda sam i ja zdrav, imam volju za sve", otkrio je Đani.