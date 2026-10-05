Logo

Đani otkrio u kakvom je stanju Slađa nakon izlaska iz bolnice

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 14:55

Komentari:

0
Ђани
Foto: Youtube/Pink.rs

Pjevač Radiša Trajković Đani ne krije koliko mu je laknulo nakon što se njegova supruga Slađa vratila kući.

Nakon nekoliko dana koje je provela na Vojnomedicinskoj akademiji, gd‌je je bila na ispitivanjima zbog zdravstvenih problema, Slađa se sada osjeća bolje, a Đani ističe da mu je njen oporavak najvažniji.

Pjevač je ranije sa velikom zabrinutošću govorio o njenom zdravstvenom stanju, otkrivajući da je imala problema sa gvožđem i niskim hemoglobinom, kao i da je gubila dosta krvi.

Sada, međutim, pjevač ima mnogo više razloga za osmijeh. Njegova supruga je ponovo kod kuće, a kako kaže, već se vratila svakodnevnim obavezama.

"Dobro je, hvala dragom Bogu. Već je spremila punjene paprike kod kuće. To mi je najbitnije, kad je ona zdrava, onda sam i ja zdrav, imam volju za sve", otkrio je Đani.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radiša Trajković Đani

Pjevač

bolnica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Scena

Dragana Mirković otkrila čime je željela da se bavi

6 h

0
Жељко Самарџић, пјевач

Scena

Poznati pjevač progovorio: Kćerka me više gledala na televiziji nego u kući

8 h

0
"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку

Scena

"Nadam se da se iskupio za sve grijehove koje je počinio" Suzana Jovanović o Sašinom odlasku

1 d

0
Ким Кардашијан стиже на добротворну гала вечер Института за костиме Метрополитан музеја умјетности којом се обиљежава отварање изложбе „Умјетност костима“ у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Њујорку.

Scena

Kim Kardašijan angažovala pet dadilja

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

53

Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

18

53

Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

18

53

Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

18

41

Presušila rijeka Morača u Crnoj Gori: Uginule ribe ostale među kamenjem

18

41

Haos u Francuskoj: Hiljade uhapšenih, tinejdžer ostao bez ruke, škole i fakulteti blokirani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima