Pazite šta pakujete u prtljag: Zbog obične tegle meda prijete drastične kazne

Prema važećim pravilima EU i informacijama hrvatske Carinske uprave, putnik koji iz BiH ulazi u Hrvatsku može u ličnom prtljagu unijeti najviše dva kilograma meda po osobi, pod uslovom da je riječ o robi nekomercijalne prirode namijenjenoj ličnoj potrošnji.

Med se prema ovim propisima smatra proizvodom životinjskog porijekla. U istu grupu spadaju, između ostalog, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa i žablji kraci. Ograničenje od dva kilograma odnosi se na ukupnu količinu proizvoda iz te grupe po jednom putniku. Tako, na primjer, ako putnik nosi kilogram meda i kilogram jaja, već je dostigao dozvoljenu količinu. Hrvatska Carinska uprava u svojim uputstvima upravo navodi takav primjer.

To znači da jedna osoba iz BiH u Hrvatsku može prenijeti dvije tegle meda od po jednog kilograma, četiri pakovanja od po pola kilograma ili neku drugu kombinaciju, sve dok ukupna masa meda ne prelazi dva kilograma i dok je jasno da se radi o količini za lične potrebe.

Ako putnik želi unijeti više od dva kilograma, više se ne može koristiti jednostavno izuzeće koje važi za lični prtljag. Veće količine proizvoda životinjskog porijekla mogu ući u Evropsku uniju samo ako zadovoljavaju pravila koja se primjenjuju na komercijalne pošiljke, uključujući potrebnu dokumentaciju i, gdje je propisano, veterinarsku kontrolu na odgovarajućem graničnom kontrolnom mjestu.

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Ako se na granici pronađe nedozvoljena količina meda koja ne ispunjava uslove za unos, službenici Carinske uprave ili policijski službenici imaju pravo i obavezu takvu robu oduzeti. Za oduzete proizvode životinjskog porijekla putniku se mogu obračunati i troškovi njihovog uništavanja. Prema važećem hrvatskom pravilniku, trošak uništavanja iznosi 10 evra za pošiljku mase do jednog kilograma, a za svaki dodatni kilogram povećava se za još dva evra.

Posebno treba razlikovati situaciju u kojoj putnik sam prijavi veću količinu od slučaja u kojem robu ne prijavi ili je pokušava sakriti. Hrvatski Zakon o sprovođenju carinskog zakonodavstva EU propisuje znatno ozbiljnije sankcije kada osoba ne podnese carinsku deklaraciju za robu za koju postoje zabrane ili ograničenja pri uvozu ili kada robu pokušava unijeti na skriven način. Za fizičko lice u takvim slučajevima propisana je novčana kazna od 390 do 13.260 evra.

Zbog toga sama činjenica da neko ima, na primjer, tri kilograma meda ne znači automatski da će dobiti kaznu od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada evra. Postupanje zavisi od okolnosti, posebno od toga je li roba prijavljena, je li pokušano njeno skrivanje i ispunjava li uslove za unos. Ono što je sigurno jeste da za uobičajeni putnički unos iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku bez posebnih veterinarskih procedura važi granica do dva kilograma meda po osobi.

Treba imati na umu i da ograničenje od dva kilograma predstavlja pravilo koje se odnosi na proizvode životinjskog porijekla. Odvojeno od toga postoje carinska pravila o ukupnoj vrijednosti robe koju putnik iz treće zemlje unosi u Evropsku uniju, pa kod skupljih proizvoda mogu biti važni i vrijednosni limiti, a ne samo težina meda, prenosi GPMaljevac.