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Haos u Francuskoj: Demonstranti zapalili kapiju škole, stotinu učenika blokirano

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05.10.2026 15:57

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Полицајци стоје испред запаљеног смећа док се суочавају са студентима током протеста због недостатка средстава у школама, у Паризу, у петак, 2. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Demonstranti su zapalili kapiju kompleksa stručne srednje škole "Nikola Luj Voklen" u Parizu, usljed čega je oko stotinu učenika ostalo blokirano u kompleksu bez mogućnosti da izađe, javio je medijski servis BFMTV.

Osoblje škole pokušalo je da ugasi vatru prije dolaska vatrogasaca i policije, a demonstranti su razbijali staklo na ulazu u kompleks.

Prema riječima članova osoblja, demonstranti nisu spremni za razgovor i gađali su vatrogasce i policajce pirotehničkim sredstvima.

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Neimenovani očevidac istakao je da su demonstranti, vjerovatno, upotrijebili zapaljivu tečnost kako bi zapalili vatru i tri puta su pokušavali da zapale zgradu.

BFMTV navodi da su učenici i zaposleni u školi evakuisani prije 10.00 časova jutros.

(Srna)

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Francuska

Protesti

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