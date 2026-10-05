Haos u Francuskoj: Demonstranti zapalili kapiju škole, stotinu učenika blokirano

Autor:ATV redakcija
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Demonstranti su zapalili kapiju kompleksa stručne srednje škole "Nikola Luj Voklen" u Parizu, usljed čega je oko stotinu učenika ostalo blokirano u kompleksu bez mogućnosti da izađe, javio je medijski servis BFMTV.
Osoblje škole pokušalo je da ugasi vatru prije dolaska vatrogasaca i policije, a demonstranti su razbijali staklo na ulazu u kompleks.
Prema riječima članova osoblja, demonstranti nisu spremni za razgovor i gađali su vatrogasce i policajce pirotehničkim sredstvima.
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Neimenovani očevidac istakao je da su demonstranti, vjerovatno, upotrijebili zapaljivu tečnost kako bi zapalili vatru i tri puta su pokušavali da zapale zgradu.
BFMTV navodi da su učenici i zaposleni u školi evakuisani prije 10.00 časova jutros.
(Srna)
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