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Obustavlja se primanje vakcine protiv tuberkuloze!

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05.10.2026 15:48

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Foto: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

U Hrvatskoj se obustavlja distribucija i primjena svih serija be-se-že vakcine protiv težih oblika tuberkuloze nakon što su prijavljene sumnje na ozbiljnu nuspojavu kod djece, saopštila je danas Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

Odluka o obustavi vakcine donesena je nakon što je ove godine Agencija dobila četiri prijave u kojima je navedeno da se sumnja na bakteriju osteomijelitis nakon primjene te vakcine.

Riječ je o vakcini proizvođača "Bul bio" iz Sofije koja štiti od težih oblika tuberkuloze i djetetu se daje odmah nakon rođenja ili tokom prvih mjeseci.

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Osteomijelitis je ozbiljna i bolna infekcija kosti i koštane srži koju najčešće izazivaju bakterije.

Vakcine su primijenjene u različitim zdravstvenim ustanovama, zbog čega je manja vjerovatnoća da je riječ o grešci prilikom vakcinisanja, prenose hrvatski mediji.

Vakcinisanje se neće sprovoditi u porodilištima dok istraga ne bude završena, a iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su poručili da djeca u Hrvatskoj već duže vrijeme imaju veoma nizak rizik obolijevanja od tuberkuloze i da zbog privremene obustave njihovo zdravlje neće biti ugroženo, prenosi Srna.

Od 2005. do 2025. evidentirana je samo jedna prijava u kojoj se sumnjalo na istu nuspojavu u vezi sa be-se-že vakcinama.

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Tagovi :

Hrvatska

Vakcina

tuberkuloza

Djeca

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