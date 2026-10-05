Stigla dojava o bombi, zgrada suda odmah evakuisana

Autor:ATV redakcija
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Nešto poslije 11 sati Županijski sud u Zagrebu dobio je dojavu o postavljenoj bombi.
Zgrada suda odmah je evakuisana, a na lice mjesta pozvan je protivdiverzioni odred policije, koji je počeo pregled objekta, prenosi Jutarnji.hr.
Za sada nije poznato da li je prijetnja upućena telefonom ili elektronskom poštom. Policija provjerava sve okolnosti slučaja.
Uskoro opširnije...
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