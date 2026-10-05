Povećan izvoz nafte kroz Ormuski moreuz

Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka porastao je iznad predratnog nivoa u četiri od sedam dana posljednje sedmice septembra, pokazali su podaci iz brodarske industrije koje je objavila kompanija "Kpler".

U izvještaju se navodi da je izvoz sirove nafte iz regiona premašio predratni nivo 24. septembra i u periodu između 27. i 29. septembra, porastavši na 19,5 miliona barela do 22,5 miliona barela dnevno.

Izvoz je u prosjeku iznosio 18 miliona barela dnevno između marta 2025. i februara ove godine, prije nego što je počeo rat SAD i Izraela sa Iranom.

Podaci su pokazali da je sedmodnevni prosjek za izvoz sirove nafte bio 18,5 miliona barela dnevno na dan 1. oktobra.

To uključuje tranzit preko Ormuskog moreuza, Crvenog mora, izvoz sa terminala i transfer sa broda na brod u Omanskom zalivu.

Kompanija "Kpler" napominje da je ukupna proizvodnja sirove nafte, naftnih derivata i hemikalija u sedam dana do 30. septembra iznosila u prosjeku 22,4 miliona barela dnevno.

Količina tečnog prirodnog gasa koji izlazi iz Ormuskog moreuza takođe je porasla u septembru na najviši mjesečni nivo od februara.

Brojke isključuju brodove koji su možda prošli kroz Ormuski moreuz sa isključenim transponderima za automatsku identifikaciju da bi izbjegli otkrivanje, prenosi Srna.