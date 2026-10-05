Logo

Cvijanović: Nastavljamo dalje sa vjerom i zahvalnošću prema Bogu i našem narodu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 12:59

Komentari:

0
Руководство Републике Српске јутрос је у Цркви Свете Тројице запалило свијеће као благодарност Богу за све и за српски православни народ и Републику Српску.
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Sa vjerom, zajedništvom i zahvalnošću prema Bogu i našem narodu - nastavljamo dalje, napisala je kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na Instagramu.

Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u Crkvi Svete Trojice zapalilo svijeće kao blagodarnost Bogu za sve i za srpski pravoslavni narod i Republiku Srpsku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

vjera

Srpski član predsjedništva BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић

Republika Srpska

Šobić: Narod podržao lidersku politiku Milorada Dodika

1 h

0
Руководство Српске шетња Бањалуком након изборне побједе

Republika Srpska

Rukovodstvo Srpske: Ovo je naša zemlja, naša Banjaluka, naša Republika Srpska

1 h

5
Од 10 политичара који су освојили највише гласова у трци за мандат у Народној скупштини Републике Српске, чак њих девет долази из СНСД-а, а само један из Покрета "Сигурна Српска".

Republika Srpska

Evo kojih 10 je osvojilo najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske

1 h

0
Минић освојио 273.579 гласова са обрађених 93,56 одсто биралишта

Republika Srpska

Minić osvojio 273.579 glasova sa obrađenih 93,56 odsto birališta

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

14

25

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima