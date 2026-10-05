Cvijanović: Nastavljamo dalje sa vjerom i zahvalnošću prema Bogu i našem narodu

Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Sa vjerom, zajedništvom i zahvalnošću prema Bogu i našem narodu - nastavljamo dalje, napisala je kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na Instagramu.

Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u Crkvi Svete Trojice zapalilo svijeće kao blagodarnost Bogu za sve i za srpski pravoslavni narod i Republiku Srpsku. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

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