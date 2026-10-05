Tinejdžeru raznesena ruka tokom demonstracija!

Petnaestogodišnjaku koji je protestovao povodom zapuštenih i nedovoljno opremljenih škola u Francuskoj raznesena je ruka u sjevernom gradu Lens, izjavio je lokalni prefekt Fransoa Gzavije Lau.

On je rekao da je pokrenuta istraga o incidentu.

Lokalni list "Voa di nor" prenio je da je tinejdžer izgubio ruku nakon što je uzeo policijsku šok-bombu.

Ministar prosvjete Eduar Žefre izjavio je ranije da se očekuje da će između 400 i 500 srednjih škola širom Francuske ostati zatvorene tokom dana zbog protesta.

Protesti su počeli krajem septembra u srednjoj školi u predgrađu Pariza zbog nedostatka nastavnika, prije nego što su se proširili.

Oko 5.000 ljudi, uglavnom tinejdžera, uhapšeno je širom zemlje od 28. septembra, a desetine su povrijeđene. Šteta na imovini procjenjuje se na desetine miliona evra, prenosi Srna.