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Tinejdžeru raznesena ruka tokom demonstracija!

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05.10.2026 14:06

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Студент бјежи од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Petnaestogodišnjaku koji je protestovao povodom zapuštenih i nedovoljno opremljenih škola u Francuskoj raznesena je ruka u sjevernom gradu Lens, izjavio je lokalni prefekt Fransoa Gzavije Lau.

On je rekao da je pokrenuta istraga o incidentu.

Lokalni list "Voa di nor" prenio je da je tinejdžer izgubio ruku nakon što je uzeo policijsku šok-bombu.

Ministar prosvjete Eduar Žefre izjavio je ranije da se očekuje da će između 400 i 500 srednjih škola širom Francuske ostati zatvorene tokom dana zbog protesta.

Protesti su počeli krajem septembra u srednjoj školi u predgrađu Pariza zbog nedostatka nastavnika, prije nego što su se proširili.

Oko 5.000 ljudi, uglavnom tinejdžera, uhapšeno je širom zemlje od 28. septembra, a desetine su povrijeđene. Šteta na imovini procjenjuje se na desetine miliona evra, prenosi Srna.

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Francuska

incident

povrijeđen maloljetnik

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demonstracije

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