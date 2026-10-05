Logo

Peskov: Razmatramo energetsku saradnju sa Vašingtonom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 14:07

Komentari:

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков
Foto: Tanjug/AP

Ruski i američki predstavnici razgovarali su o mogućnosti saradnje u oblasti energetike tokom kontakata dvije strane, rekao je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Mogućnost saradnje u energetskom sektoru pojavljuje se u našim razgovorima sa američkim partnerima", rekao je Peskov.

On je odbio da komentariše navode lista "Njujork tajms" da je prodaja inostrane imovine "Lukoila" među pitanjima o kojima Moskva i Vašington razgovaraju u okviru pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba.

Peskov je ranije opisao radnu posjetu specijalnog izaslanika ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirila Dmitrijeva Sjedinjenim Državama kao veoma pozitivan proces, dodajući da će zajednička realizacija velikih ekonomskih projekata biti od koristi i za Rusiju i za SAD, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Vašington

energetska saradnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Студент бјежи од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.

Svijet

Tinejdžeru raznesena ruka tokom demonstracija!

24 min

0
Издата упозорења за више од 35 милиона људи у САД

Svijet

Izdata upozorenja za više od 35 miliona ljudi u SAD

2 h

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Povećan izvoz nafte kroz Ormuski moreuz

2 h

0
Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Svijet

Sar: Pobjeda SNSD-a je dokaz povjerenja u Dodika

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

14

25

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima