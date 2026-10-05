Peskov: Razmatramo energetsku saradnju sa Vašingtonom

Ruski i američki predstavnici razgovarali su o mogućnosti saradnje u oblasti energetike tokom kontakata dvije strane, rekao je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Mogućnost saradnje u energetskom sektoru pojavljuje se u našim razgovorima sa američkim partnerima", rekao je Peskov.

On je odbio da komentariše navode lista "Njujork tajms" da je prodaja inostrane imovine "Lukoila" među pitanjima o kojima Moskva i Vašington razgovaraju u okviru pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba.

Peskov je ranije opisao radnu posjetu specijalnog izaslanika ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirila Dmitrijeva Sjedinjenim Državama kao veoma pozitivan proces, dodajući da će zajednička realizacija velikih ekonomskih projekata biti od koristi i za Rusiju i za SAD, prenosi Srna.