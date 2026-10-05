Rukovodstvo Srpske: Ovo je naša zemlja, naša Banjaluka, naša Republika Srpska

Autor:ATV redakcija
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Sunce nad Banjalukom, grad koji ne staje i ljudi oko nas koji potvrđuju sliku Srpske kakvu želimo i gradimo: vedru, složnu, uspravnu, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Ovo je naša zemlja. Naša Banjaluka. Naša Republika Srpska. I svaki njen kamen, svaka njena ulica i svako njeno jutro pripadaju narodu, koji je nikada nije prestao voljeti", naveo je Dodik na Iksu te dodao:
Sunce nad Banjalukom, grad koji ne staje i ljudi oko nas koji potvrđuju sliku Srpske kakvu želimo i gradimo: vedru, složnu, uspravnu.
Ovo je naša zemlja. Naša Banjaluka. Naša Republika Srpska. I svaki njen kamen, svaka njena ulica i svako njeno jutro pripadaju narodu, koji je nikada nije prestao voljeti.
Beskrajno sam zahvalan narodu koji je prepoznao i nagradio svaku borbu koje se nismo uplašili i svaku pobjedu koju smo zajedno sa našim narodom izvojevali. A dan je sunčan, nebo vedro - kao da i sama Srpska kaže: idemo dalje, u nove pobjede.
Živjela Banjaluka. Živjela Republika Srpska.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 5, 2026
"Beskrajno sam zahvalan narodu koji je prepoznao i nagradio svaku borbu koje se nismo uplašili i svaku pobjedu koju smo zajedno sa našim narodom izvojevali. A dan je sunčan, nebo vedro - kao da i sama Srpska kaže: idemo dalje, u nove pobjede".
Divan ponedjeljak 😊 https://t.co/dDLYG3YWNU— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 5, 2026
Dodik je poručio: "Živjela Banjaluka. Živjela Republika Srpska".
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