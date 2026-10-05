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Rukovodstvo Srpske: Ovo je naša zemlja, naša Banjaluka, naša Republika Srpska

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05.10.2026 12:45

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Руководство Српске шетња Бањалуком након изборне побједе
Foto: X/Željka Cvijanović

Sunce nad Banjalukom, grad koji ne staje i ljudi oko nas koji potvrđuju sliku Srpske kakvu želimo i gradimo: vedru, složnu, uspravnu, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovo je naša zemlja. Naša Banjaluka. Naša Republika Srpska. I svaki njen kamen, svaka njena ulica i svako njeno jutro pripadaju narodu, koji je nikada nije prestao voljeti", naveo je Dodik na Iksu te dodao:

"Beskrajno sam zahvalan narodu koji je prepoznao i nagradio svaku borbu koje se nismo uplašili i svaku pobjedu koju smo zajedno sa našim narodom izvojevali. A dan je sunčan, nebo vedro - kao da i sama Srpska kaže: idemo dalje, u nove pobjede".

Dodik je poručio: "Živjela Banjaluka. Živjela Republika Srpska".

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Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Banja Luka

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