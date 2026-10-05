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Rukovodstvo SNSD-a sa mitropolitom banjalučkim Jefremom

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05.10.2026 11:37

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Руководство СНСД-а са митрополитом бањалучким Јефремом
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Banjaluci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.

Sastanku su prisustvovali i premijer Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović te Igor Dodik organizacioni sekretar SNSD-a.

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SNSD

Banjaluka

Mitropolit banjalučki Jefrem

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Savo Minić

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