Rukovodstvo SNSD-a sa mitropolitom banjalučkim Jefremom

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Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Banjaluci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.

Sastanku su prisustvovali i premijer Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović te Igor Dodik organizacioni sekretar SNSD-a. Republika Srpska Zel čestitao Cvijanovićevoj: Barem jedan istinski demokrata u Sarajevu

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