Rukovodstvo SNSD-a sa mitropolitom banjalučkim Jefremom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Banjaluci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.
Sastanku su prisustvovali i premijer Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović te Igor Dodik organizacioni sekretar SNSD-a.
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