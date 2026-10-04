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Pokušao da nožem ubije majku, određeno mu zadržavanje do 72 časa

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04.10.2026 17:24

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Muškarcu, za koga se sumnja da je juče pokušao da nožem usmrti majku u Herceg Novom, određeno je zadržavanje do 72 časa, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Prema navodima tužilaštva, J. V. je juče u Herceg Novom, upotrebom noža, pokušao da liši života svoju majku N. V. tako što je ubo u vrat.

Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i opasnost da će ponoviti krivično djelo, dodali su iz tužilaštva.

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Iz policije su ranije naveli da se sumnja da je J. V. krivično djelo izvršio juče ujutro u dvorištu porodične kuće. Nakon što je izvršio krivično djelo, J. V. se oko 9.30 časova sam prijavio policiji.

Povrijeđena žena je prevezena u bolnicu i hospitalizovana, dodali su iz policije.

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Tagovi :

pokušaj ubistva

Crna Gora

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