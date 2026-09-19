Logo

Kongo pokrenuo vakcinaciju protiv ebole u najteže pogođenim područjima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 20:00

Komentari:

0
Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

U Demokratskoj Republici Kongo počela je vakcinacija zdravstvenog osoblja protiv ebole u Buniji, epicentru najveće epidemije ove bolesti u istoriji, saopštile su vlasti.

Zdravstveni radnici i drugi zaposleni na prvoj liniji fronta u borbi protiv ebole imaju prioritet u primanju vakcine "ervebo", koja je bila efikasna u prošlim epidemijama ebole izazvanim drugim, češćim sojem virusa.

Klinička ispitivanja su u toku da bi se pronašla licencirana vakcina za trenutnu epidemiju, izazvanu virusom bundibugio, prenio je AP.

Zdravstvene vlasti su saopštile da je vakcinacija usmjerena na zone Bunija i Mongbvalu u provinciji Ituri. Obje oblasti su među najteže pogođenim virusom.

Očekuje se da će kampanja u Ituriju i Sjevernom Kivuu obuhvatiti 20.000 radnika na prvoj liniji fronta tokom perioda od šest do devet mjeseci.

U Kongu je do sada zabilježen 7.541 potvrđeni slučaj ebole, uključujući 3.639 smrtnih ishoda, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

DR Kongo

ebola

Ebola virus

vakcinacija

vakcina protiv ebole

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сателит у свемиру

Svijet

Lansirani novi kineski sateliti

3 h

0
Хаос у Хагу: Протест деснице прерастао у насиље, полиција морала да интервенише

Svijet

Haos u Hagu: Protest desnice prerastao u nasilje, policija morala da interveniše

3 h

0
"Калашњиков" све траженији у Африци

Svijet

"Kalašnjikov" sve traženiji u Africi

3 h

0
Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

Svijet

Zatvoren aerodrom u Luksemburgu zbog dronova, premijer: Ovo je nešto novo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Udar na FIFA-u i Infantina: Evropljani i Amerikanci traže dvije milijarde dolara

21

56

Cvijanović: Zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve

21

54

Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

21

38

Real Madrid osvojio Superkup Evrolige

21

26

Ljubiša Petrović udario na Božovića: Moj glas ide Nebojši Vukanoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima