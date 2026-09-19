Novaković Bursać: Očekujemo pobjedu na svim nivoima

Očekujemo pobjedu na svim nivoima i da u Sarajevu bude apsolutna većina u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, istakla je na kandidat SNSD-a za Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać na tribini u Banjaluci.

"To će značiti pobjedu politike SNSD-a od strane građana i naroda Srpske i što će značiti u dalje osiguranje zaštite interesa srpskog naroda i Republike Srpske. To je zaštita Dejtona odnosno borba za ustavne nadležnosti Srpske i sve ono što to podrazumijeva. Mi očekujemo da Banjaluka, kao što vidimo svih ovih večeri i danas, da počinje da se vraća izvornom SNSD-u, odnosno vraća povjerenje u našu politiku", navela je Novaković Bursać.

SNSD vjeruje u sigurnu pobjedu Save Minića za predsjednika Srpske, istakla je Novaković Bursać.