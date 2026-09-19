Selektivna pravda Haškog tribunala: Dvostruki aršini prema Srbima

Haški tribunal je za zločine u BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine, presudio 51 Srbina, sa ukupnom kaznom od 847 godina i 7 doživotnih kazni. Presuđeno je i 18 Hrvata, sa 277 godina i nijednom doživotnom kaznom.

Paradoksalno, za isti period, presuđena su samo petorica Bošnjaka sa ukupnom kaznom od 41 i po godine i nijednom doživotnom kaznom. Srbi su za zločine u ratu kažnjavani sa maksimalnom kaznom. Dok oni koji su trebali da se nađu iza rešetaka zbog monstruoznih zločina nad, prije svega srpskim civilima, a potom i borcima, dobili su minimalne kazne, a procesi su se odugovlačili godinama. Da stvar bude još gora, dio onih koji su bili presuđeni za zločine nad Srbima nisu odslužili ono što ih je sljedovalo.

„S druge strane, imamo takav jedan pravni apsurd. Za etničko čišćenje Srba sa teritorije Hrvatske niko nije pravosnažno osuđen. Došlo je do još jednog pravnog apsurda – prvostepeno su hrvatski generali, Gotovina, Markač i Čermag, bili osuđeni, ali onda smo vidjeli u rugom stepenu na koji način se sve to odigralo i samo se pokazalo da je Hag jedan politički sud jer je hrvatske generale oslobodio i samim tim pokazao da je legalno etničko čišćenje Srba iz Hrvatske“, rekao je v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.

Haški tribunal, Sud i Tužilaštvo BiH, izvršili su ogromnu nepravdu prema Srbima. Trideset godina prošlo je nakon rata, a još nije pokrenuto ni 5% procesa zbog zločina nad Srbima. Postoje dokazi o zločinima nad Srbima i logorima gdje su stradali nevini civili, ali su se ti dokazi masovno uništavali i sakrivali, a oni koji su ostali sud nije uzeo u razmatranje.

„Postoji stotinu prijava. Ja lično sam predala prijave o 124 logora u Tuzli, u samom Sarajevu je savez logoraša predao prijave o 136 logora. Ukupno u BiH je bilo 536 logora za Srbe. Da je samo po jedna osoba odgovarala za zločine u tim logorima, trebalo bi biti kažnjeno preko 500 Bošnjaka“, poručila je predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Božica Živković Rajilić

Srbi su navikli na dvostruke aršine Haškog tribunala, Suda i Tužilaštva BiH. Iako je riječ o pravosudnim institucijama, Srbi ne očekuju pravednu presudu. Ono za šta su Srbi kažnjeni maksimalnom ili doživotnom kaznom, Bošnjaci su dobili dvije ili tri godine, ili uopšte nisu kažnjeni.

„Svi oni koji su krivi za stradanje i monstruozna ubistva Srba, prije svega srpskih civila, a onda i časnih boraca, dobili su toliko male i minorne kazne da je strašno i govoriti o odnosu jedne pravosudne institucije prema srpskim žrtvama“, rekla je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica, Isidora Graorac.

Srbi su, zbog selektivne pravde Haškog tribunala i bošnjačke propagande, svijetu predstavljeni kao monstruozni zločinci. U BiH je, u periodu od 1992. do 1995. godine, smrtno stradalo preko 35 hiljada Srba, od čega je stradalo 3,5 hiljade žena i preko pet stotina djece. Srbi još nisu dočekali pravdu za gubitke koje su pretrpjeli, a uzimajući u obzir način rada Haškog tribunala, upitno je da li će je ikad i dočekati.