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"Modriča je u ratu mnogo stradala, hrabrošću je odbranjena, a vrijednim rukama ponovo podignuta"

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19.09.2026 19:39

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Саво Минић СНСД трибина
Foto: X/Savo Minić

Prelijepo druženje u Dugom Polju večeras među svojim ljudima, domaćinima, istinskim patriotama koji znaju šta su otadžbina, rad i odgovornost, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Modriča je u ratu mnogo stradala, hrabrošću je odbranjena, a vrijednim rukama ponovo podignuta", navodi Minić na Iksu te dodaje:

"Takvi ljudi su snaga Republike Srpske i srećan sam što nam upravo oni daju podršku da zajedno nastavimo putem napretka i novih pobjeda!"

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Tagovi :

Savo Minić

Modriča

SNSD

Republika Srpska

Izbori 2026

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