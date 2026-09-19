Autor:ATV redakcija
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Prelijepo druženje u Dugom Polju večeras među svojim ljudima, domaćinima, istinskim patriotama koji znaju šta su otadžbina, rad i odgovornost, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Modriča je u ratu mnogo stradala, hrabrošću je odbranjena, a vrijednim rukama ponovo podignuta", navodi Minić na Iksu te dodaje:
Prelijepo druženje u Dugom Polju večeras među svojim ljudima, domaćinima, istinskim patriotama koji znaju šta su otadžbina, rad i odgovornost.— Savo Minić (@minic_savo) September 19, 2026
Modriča je u ratu mnogo stradala, hrabrošću je odbranjena, a vrijednim rukama ponovo podignuta.
Takvi ljudi su snaga Republike Srpske i srećan… pic.twitter.com/Jsv6To66V0
"Takvi ljudi su snaga Republike Srpske i srećan sam što nam upravo oni daju podršku da zajedno nastavimo putem napretka i novih pobjeda!"
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