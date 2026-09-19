Prelijepo druženje u Dugom Polju večeras među svojim ljudima, domaćinima, istinskim patriotama koji znaju šta su otadžbina, rad i odgovornost, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Modriča je u ratu mnogo stradala, hrabrošću je odbranjena, a vrijednim rukama ponovo podignuta", navodi Minić na Iksu te dodaje:

Prelijepo druženje u Dugom Polju večeras među svojim ljudima, domaćinima, istinskim patriotama koji znaju šta su otadžbina, rad i odgovornost.

Modriča je u ratu mnogo stradala, hrabrošću je odbranjena, a vrijednim rukama ponovo podignuta.

Takvi ljudi su snaga Republike Srpske i srećan… pic.twitter.com/Jsv6To66V0 — Savo Minić (@minic_savo) September 19, 2026

"Takvi ljudi su snaga Republike Srpske i srećan sam što nam upravo oni daju podršku da zajedno nastavimo putem napretka i novih pobjeda!"