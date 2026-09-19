35 godina od Prve prnjavorske lake pješadijske brigade

Nekadašnji borci i starješine prisjetili su se ratnog puta i žrtava datih za odbranu i opstanak Republike Srpske.

"Kada je stvorena Republika Srpska – 09.05. borci Prve prnjavorske lake pješadijske brigade imajući u vidu da je bila ugrožena opština Prnjavor izašli su na obronke Motajice i zaustavili regularne snage Hrvatske vojske da ne ugroze naše stanovništvo“, rekao je ratni komandant brigade, Vlado Živković.

Prva prnjavorska laka pješadijska brigada učestvovala je u proboju Koridora, borbama za Derventu, Modriču, Brod, te na dobojsko-ozrenskom i zapadnokrajiškom ratištu. Značaj njenog ratnog puta i odbrane Republike Srpske istakli su resorni ministar Radan Ostojić i premijer Srpske Savo Minić.

"Ovo je ratna jedinica koja je proistekla iz naroda, Jedinica koja je ostvarila nemjerljive uspjehe na svim dijelovima RS gdje je izvodila borbena dejstva. Ovdje smo danas da saberemo uspomene na Odbrambeno-otadžbinskog rata“, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.

"Ovo je jedna od autentičnih brigada Vojske Republike Srpske, formirana prije samog početka agresije i svega onoga što se dešavalo srpskom narodu. Njeno stvaranje bio je odgovor srpskog naroda na stradanja kroz istoriju“, rekao je premijer, Savo Minić.

Da se sjećanje na herojska djela i žrtvu boraca mora čuvati i prenositi na buduće generacije, poručio je gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.

"Važno je da se okupljamo, da se sjećamo, da ne zaboravimo i da prenesemo na mlade naraštaje sve ono što su naši borci uradili“, rekao je gradonačelnik Prnjavora, Darko Tomaš.

Kroz Prvu prnjavorsku laku pješadijsku brigadu tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je oko 4.600 boraca. Poginulo je 240 pripadnika ove jedinice, dok se 11 i dalje vodi kao nestalo. Ukupno sa područja grada Prnjavora u borbi za stvaranje Srpske život je dalo 626 boraca.