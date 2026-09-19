Minić: Prva prnjavorska laka pješadijska brigada dala nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Prva prnjavorska laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda.
"Ovo je jedna od autentičnih brigada Vojske Republike Srpske, formirana prije samog početka agresije i svega onoga što se dešavalo srpskom narodu. Njeno stvaranje bio je odgovor srpskog naroda na stradanja kroz istoriju", rekao je Minić novinarima u Prnjavoru nakon obilježavanja 35 godina od formiranja brigade kroz koju je prošlo 4.600 boraca.
Minić je istakao da je ova brigada prošla sva moguća ratišta, a da je njen ratni komandant pukovnik Vlado Živković poznat po tome što nikada nije bio dalje od 500 metara od svojih boraca i od prve linije.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je prisustvovao obilježavanju 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.— Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) September 19, 2026
Premijer Minić je istakao da mu je čast što je bio na obilježavanju, te da je ova brigada prošla sva moguća… pic.twitter.com/rBWKzAWCuf
"Sve ovo što možemo danas čuti treba da prenesemo kao kulturu sjećanja na mlađe generacije, da znaju kako se branila Republika Srpska i kako su njeni hrabri sinovi položili živote za našu slobodu. A na nama, koji smo na određenim političkim funkcijama, je da djelima, statusom boraca i svim onim što treba da se radi u Republici Srpskoj, opravdamo njihovu žrtvu", istakao je Minić.
Obilježavanje 35 godina od osnivanja Prve prnjavorske lake pješadijske brigade počelo je danas u Spomen-hramu na Vučijaku gdje je služen parastos za 626 poginulih boraca iz Prnjavora u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Kroz Prvu prnjavorsku laku pješadijsku brigadu Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je oko 4.600 boraca, od kojih je 240 poginulo, a 11 se i dalje vodi kao nestalo prenosi Srna.
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