Minić: Prva prnjavorska laka pješadijska brigada dala nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Prva prnjavorska laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda.

"Ovo je jedna od autentičnih brigada Vojske Republike Srpske, formirana prije samog početka agresije i svega onoga što se dešavalo srpskom narodu. Njeno stvaranje bio je odgovor srpskog naroda na stradanja kroz istoriju", rekao je Minić novinarima u Prnjavoru nakon obilježavanja 35 godina od formiranja brigade kroz koju je prošlo 4.600 boraca.

Minić je istakao da je ova brigada prošla sva moguća ratišta, a da je njen ratni komandant pukovnik Vlado Živković poznat po tome što nikada nije bio dalje od 500 metara od svojih boraca i od prve linije.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je prisustvovao obilježavanju 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.



Premijer Minić je istakao da mu je čast što je bio na obilježavanju, te da je ova brigada prošla sva moguća… pic.twitter.com/rBWKzAWCuf — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) September 19, 2026

"Sve ovo što možemo danas čuti treba da prenesemo kao kulturu sjećanja na mlađe generacije, da znaju kako se branila Republika Srpska i kako su njeni hrabri sinovi položili živote za našu slobodu. A na nama, koji smo na određenim političkim funkcijama, je da djelima, statusom boraca i svim onim što treba da se radi u Republici Srpskoj, opravdamo njihovu žrtvu", istakao je Minić.

Obilježavanje 35 godina od osnivanja Prve prnjavorske lake pješadijske brigade počelo je danas u Spomen-hramu na Vučijaku gdje je služen parastos za 626 poginulih boraca iz Prnjavora u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Kroz Prvu prnjavorsku laku pješadijsku brigadu Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je oko 4.600 boraca, od kojih je 240 poginulo, a 11 se i dalje vodi kao nestalo prenosi Srna.