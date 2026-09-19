Minić: Republika Srpska je jaka koliko su jaka sela i ljudi koji u njima ostaju

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Prnjavoru da je Republika Srpska jaka onoliko koliko su jaka njena sela i ljudi koji u njima ostaju, rade i stvaraju.
"Kao što sam radili i u proteklom periodu, bićemo oslonac svakom domaćinu. Hvala našim ljudima u Donjem Grabiku na srdačnom dočeku i snažnoj podršci!", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".
On je danas posjetio ovo selo na području grada Prnjavora, prenosi Srna.
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