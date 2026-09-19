Litar piva na Oktobarfestu skoro 30 KM

Minhen želi da spriječi velike gužve na najvećoj narodnoj svetkovini na svijetu, i to uz pomoć vještačke inteligencije. Šta još treba znati o ovogodišnjem Oktoberfestu?

U subotu, 19. septembra, Minhenom će ponovo odjeknuti čuveno „O'capft is“ (O’zapft is), što na standardnom njemačkom znači da je otvoreno prvo bure piva. Gradonačelnik Minhena tradicionalno otvara prvo bure i time označava zvaničan početak ovogodišnjeg Oktoberfesta, koji traje do 4. oktobra.

Oktoberfest se smatra najvećom narodnom svetkovinom na svijetu.

Pivo neznatno skuplje – litar između 14,80 i 15,90 evra

Kanabis je zabranjen na čitavom festivalskom prostoru. Alkohol, međutim, svako može da pije koliko želi, odnosno koliko može da podnese i priušti.

Jedna mjera piva, odnosno litar piva u krigli, ove godine košta između 14,80 i 15,90 evra. To je tek neznatno više nego prošle godine.

Litar obične vode košta čak 11 evra, ali je posjetiocima na raspolaganju i nekoliko česama sa pitkom vodom.

Brojni lokali i dalje primaju isključivo gotovinu. Oni koji na to nisu računali mogu na licu mjesta da podignu novac na bankomatu.

Ko želi da isproba neku od brojnih festivalskih vožnji, trebalo bi da bude što trezniji. Cijene vožnji kreću se od nešto manje od pet pa do 14 evra.

Njemačka tradicija putujućih zabavljača i vlasnika festivalskih atrakcija zvanično je 2026. godine uvrštena na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ta tradicija živi i na 191. Oktoberfestu. Prema navodima organizatora, oko 90 odsto od više od 130 zabavljačkih i ugostiteljskih preduzeća koja učestvuju na festivalu vuče korijene još iz 19. vijeka.

Šta obući za odlazak na Oktoberfest?

Posjetioci iz Bavarske koji drže do tradicije po pravilu nose narodnu nošnju. Za sve ostale kožne pantalone i tradicionalna ženska haljina dirndl (Dirndl) nisu obavezni, ali svakako jesu jedna od mogućnosti.

Gradska služba zadužena za promociju manifestacije savjetuje onima koji prvi put dolaze na Oktoberfest da nošnju najprije iznajme. Ima i nekoliko dodatnih preporuka:

„Ako želite da izbjegnete podrugljive poglede, klonite se bavarskih šeširića, 'kožnih pantalona' od obične tkanine i drečavih plastičnih mini-dirndla. U farmerkama i kariranoj košulji svakako ćete biti prikladnije odjeveni.“

## Proširene mjere bezbjednosti

Prostor na kojem se održava festival ogroman je. Oktoberfest na Terezijinoj livadi prostire se na čak 34,5 hektara, što odgovara površini od oko 48 fudbalskih terena.

Ali gužve su, naročito vikendom, velike, ponekad i prevelike. Prošle godine ulazi su u jednom trenutku morali da budu zatvoreni.

Razlog je to što se u gotovo svih 38 festivalskih šatora gosti smjenjuju u dvije ili tri rezervacione smjene. Kada dođe vrijeme za smjenu gostiju za stolovima u 14 velikih šatora, od kojih svaki prima po nekoliko hiljada ljudi, ogromna masa istovremeno pokušava da uđe i izađe.

Kako se to ubuduće ne bi ponovilo, grad Minhen je za ovu godinu izmijenio bezbjednosni plan. Osnovan je i novi koordinacioni centar koji bi trebalo da obezbijedi bolju razmjenu informacija između nadležnih bezbjednosnih službi i organizatora festivala.

Na prostoru festivala postavljeno je 26 novih kamera, uz 56 policijskih. Na terenu će biti angažovano i 600 policajaca.

Vještačka inteligencija analizira kretanje posjetilaca i oglašava uzbunu kada gužva postane prevelika.

Organizatori i policija pripremili su se i za zaštitu od dronova iznad festivalskog prostora, ali detalji tih mjera nisu saopšteni.

Poznat širom svijeta, ali najviše dolaze domaći gosti

Oktoberfest je poznat širom svijeta i privlači veliki broj stranih turista. Ali odakle tačno dolaze njegovi posjetioci? Grad Minhen je to prošle godine detaljnije istražio.

Rezultati pokazuju da Oktoberfest i dalje ima pretežno regionalni karakter. Tokom 2025. godine 41 odsto posjetilaca došlo je iz Minhena, 25 odsto iz njegove okoline, a devet odsto iz drugih dijelova Bavarske. To znači da je tri četvrtine od ukupno oko 6,5 miliona gostiju bilo iz Bavarske. Iz ostalih dijelova Njemačke došlo je oko četiri odsto posjetilaca.

Oko 21 odsto gostiju, odnosno približno 1,35 miliona ljudi, doputovalo je iz inostranstva. Najbrojniji među stranim posjetiocima bili su Amerikanci. Oni su činili gotovo 20 odsto gostiju iz inostranstva, odnosno bilo ih je više od 270.000. Slijede Italijani, sa nešto više od 13 odsto.