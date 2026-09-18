Oktobar donosi novac za ova tri znaka

Znaš onaj osjećaj kada pare samo prolete kroz ruke? Tek legne novac, a već iskrsne neki račun, kvar ili trošak koji sve pokvari. E, tome za ova 3 znaka dolazi kraj, oktobar im donosi veliku promjenu.

Stiže pun novčanik i kraj muka, a sa njim i dani kada će ponovo imati razloga za osmijeh, ljepši osjećaj u svakodnevici i više samopouzdanja.

Dugo su ćutali, šted‌jeli i odlagali ono što žele. Sada dolazi period kada će se promjena konačno osjetiti – i u novčaniku i u njihovom svakodnevnom životu.

Škorpija: Pare konačno ne nestaju čim stignu

Škorpije dobro znaju kako izgleda kada novac stigne i već istog dana nestane. Uvijek iskrsne nešto što mora da se plati – račun, popravka, trošak za kuću ili neki neplanirani izdatak koji jednostavno ne može da čeka.

Zbog toga najčešće prvo misle na sve druge, dok svoje želje ostavljaju za neki drugi put.

Ali oktobar im donosi period u kojem će konačno moći da misle i na sebe. Pare će se lakše zadržavati kod njih, a ono što su dugo odlagali polako dolazi na red. Umjesto da svaki dinar odmah ode na neku obavezu, moći će da ga potroše i na nešto što će njih obradovati.

Za Škorpije dolazi pun novčanik i kraj muka, ne zato što će preko noći zaboraviti sve obaveze, već zato što više neće imati osjećaj da ih svaki novi trošak vraća nekoliko koraka unazad.

Ribe: Jedna prilika puni kasu

Ribe obično dugo razmišljaju prije nego što naprave važan potez. Vole da budu sigurne da je odluka dobra, pa neke prilike zbog toga ostave da sačekaju.

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Oktobar im donosi trenutak kada se stvari pokreću. Novac može stići kroz posao, dogovor ili nešto što su ranije započele, a sada konačno počinje da daje rezultat.

Biće to onaj osjećaj kada ne moraš više da kažeš sebi: „Sačekaću još malo.“ Planovi koji su stajali mogu da se pomjere, a želje koje su bile na čekanju mogu konačno da dođu na red.

Kod Riba pun novčanik i kraj muka znači da će poslije dužeg opreza moći malo slobodnije da raspolažu svojim novcem i da ne razmišljaju o svakoj sitnici.

Djevica: Konačno naplaćuje svoj trud

Device su poznate po tome što ne odustaju. Dok drugi dignu ruke, one nastavljaju dalje i čekaju svoj trenutak.

A taj trenutak za njih dolazi u oktobru. Ono što su dugo gradile počinje da donosi rezultat, novac se lakše zadržava u rukama, a neke stvari koje su stalno pomjerale konačno dolaze na red.

Poslije mjeseci u kojima su morale da mjere svaki trošak i biraju šta je preče, stižu dani kada će moći da kažu: dosta je bilo stezanja kaiša.

Pun novčanik i kraj muka za Device dolaze kao nagrada za sav trud koji su uložile. Konačno će moći da kupe nešto za sebe, da ispune neki plan koji su dugo odlagale i da ne razmišljaju stalno šta će sljedeće iskrsnuti.

Kako da vam novac duže ostane u rukama

Kada konačno dođe pun novčanik i kraj muka, nemojte se vraćati starim navikama. Ne trošite sve čim stigne. Završite ono što već dugo odlažete. Ostavite dio novca sa strane, zatrebaće vam.

Počastite sebe, ali nemojte baš sve da spiskate. Poenta nije samo da novac konačno stigne, već da se ovog puta malo duže zadrži u vašem džepu.

Dolaze dani bez stalnog računanja

Poslije mnogo odricanja i gledanja gd‌je odlazi svaki dinar, Škorpija, Ribe i Devica ulaze u period kada će konačno moći malo da odahnu.

Jer nekada najveće bogatstvo nije samo više novca, već osjećaj da više ne morate da brinete zbog svake sitnice i da konačno možete da živite malo mirnije, prenosi Krstarica.