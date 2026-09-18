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Horoskop za 18. septembar: Lava očekuje zanimljiv susret koji bi mogao promijeniti sve

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18.09.2026 07:06

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Хороскоп
Foto: pexels/Paoko

Šta nam zvijezde poručuju danas?

Ovan

Dan vam donosi priliku da pokažete snalažljivost u iznenadnoj situaciji. U ljubavi slijedi iskren razgovor, a slobodni bi mogli da upoznaju zanimljivu osobu. Posvetite pažnju ishrani.

Bik

Novi zadatak mogao bi vam otvoriti vrata za zanimljivu poslovnu priliku. Partner će očekivati više razumijevanja, dok slobodni mogu primiti poziv za izlazak. Prijaće vam lagana fizička aktivnost.

Blizanci

Neko će vam dati informaciju koja će vam pomoći da donesete važnu odluku. U vezi vas očekuje više romantike, a slobodni bi mogli obnoviti zanimljivu komunikaciju. Izbjegavajte alkohol i kofein.

Rak

Posao će zahtijevati vašu potpunu pažnju, ali ćete uspješno riješiti sve obaveze. Partner će vam pokazati koliko mu je stalo, a slobodni mogu primjetiti nečije diskretno udvaranje. Čuvajte zglobove.

Lav

Očekuje vas zanimljiv susret koji bi mogao promijeniti vaše planove za dan. Voljena osoba priprema vam lijep gest, dok slobodne očekuje flert na mjestu koje često posjećuju. Izdvojite vrijeme za sebe, prenosi Glas Srpske.

Djevica

Stvari koje su vam djelovale komplikovano danas će se odvijati lakše. U ljubavi je moguće pomirenje ili lijep dogovor, a slobodni bi mogli dobiti zanimljiv kompliment. Više vremena provedite na svježem vazduhu.

Vaga

Prijatelj će vam predložiti nešto što će vas izvući iz uobičajene rutine. Partner će biti raspoložen za zajedničke aktivnosti, dok slobodne očekuje simpatija iz neočekivanog kruga. Obratite pažnju na san.

Škorpija

Jedna obaveza konačno dolazi na red i uspješno ćete je privesti kraju. Emocije će biti intenzivne, a slobodni bi mogli napraviti prvi korak prema nekome. Izbjegavajte nepotrebno naprezanje.

Strijelac

Dan je pogodan za kraće izlete, druženje i razgovore koji donose nove ideje. Partner će vas obradovati prijatnim iznenađenjem, dok slobodni mogu privući pažnju tokom druženja. Unosite dovoljno vode.

Jarac

Očekuje vas razgovor sa osobom koja bi mogla uticati na vaše dalje planove. Zauzeti će uživati u toplijoj atmosferi sa partnerom, a slobodni mogu dobiti poruku koju dugo očekuju. Napravite pauzu od obaveza.

Vodolija

Spontan prijedlog promijeniće vam planove, ali bi mogao donijeti dobre prilike. U ljubavi slijedi zanimljiv razvoj događaja, a slobodni mogu započeti dopisivanje sa novom osobom. Moguć je pad energije.

Ribe

Dobićete priliku da popravite odnos i riješite nesuglasice sa kolegom. Partner će tražiti vašu pažnju, dok slobodne očekuje susret koji bi mogao ostaviti jak utisak. Prijaće vam raniji odlazak na spavanje.

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