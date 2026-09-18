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Veliki broj ulica u Banjaluci ostaje bez struje

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18.09.2026 08:03

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Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Jaroslava Plecitija, Kralja Petra Drugog, Rade Kondića br. 4, Trive Amelice i Živojina Preradovića br. 11 ostaju bez struje u periodu od 09:00 do 12:00 časova.

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Dijelovi ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 16-77, Jasenovačkih logoraša br. 3, Srđe Zlopogleđe br. 59 i 98, i Brace Potkonjaka br. 41 ostaju bez struje u periodu od 10:00 do 13:00 časova.

Od 09:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dio ulice Kosovska, kao i dijelovi ulica Nenada Kostića i 14. kuljanska.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Banjaluka

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