Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

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Foto: ATV

Zbog planskih radova na mreži, iz "Elektrokrajine" su za petak, 18. septembar 2026. godine, najavili privremena isključenja električne energije za pojedine dijelove Banjaluke.

Bez struje će u različitim terminima biti potrošači u sljedećim ulicama: Od 9.00 do 12.00 časova – dijelovi ulica: Jaroslava Plecitija, Kralja Petra II, Rade Kondića broj 4, Trive Amelice i Živojina Preradovića broj 11. Srbija U Prištini novi protest zbog presude Tačiju i ostalima Od 9.00 do 14.00 časova – dio Kosovske ulice, kao i dijelovi ulica Nenada Kostića i 14. kuljanske. Od 10.00 do 13.00 časova – dijelovi ulica: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića brojevi 16–77, Jasenovačkih logoraša broj 3, Srđe Zlopogleđe brojevi 59 i 98, te Brace Potkonjaka broj 41.

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