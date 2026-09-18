Logo

Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 07:20

Komentari:

0
Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Foto: ATV

Zbog planskih radova na mreži, iz "Elektrokrajine" su za petak, 18. septembar 2026. godine, najavili privremena isključenja električne energije za pojedine dijelove Banjaluke.

Bez struje će u različitim terminima biti potrošači u sljedećim ulicama:

Od 9.00 do 12.00 časova – dijelovi ulica: Jaroslava Plecitija, Kralja Petra II, Rade Kondića broj 4, Trive Amelice i Živojina Preradovića broj 11.

Приштина

Srbija

U Prištini novi protest zbog presude Tačiju i ostalima

Od 9.00 do 14.00 časova – dio Kosovske ulice, kao i dijelovi ulica Nenada Kostića i 14. kuljanske.

Od 10.00 do 13.00 časova – dijelovi ulica: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića brojevi 16–77, Jasenovačkih logoraša broj 3, Srđe Zlopogleđe brojevi 59 i 98, te Brace Potkonjaka broj 41.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Станивуковићу украден скупоцјени скутер, ухапшен 18-годишњак

Banja Luka

Stanivukoviću ukraden skupocjeni skuter, uhapšen 18-godišnjak

14 h

0
Клизиште у Чесми

Banja Luka

Počela sanacija klizišta u Česmi

14 h

0
Башевић показао рупе на путевима у Бањалуци

Banja Luka

Bašević pokazao kako izgleda Banjaluka i poslao pitanje Stanivukoviću

22 h

4
Премијер Републике Српске Саво Минић у Доњем Мађиру

Banja Luka

Minić obišao početak radova u Donjem Mađiru

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

26

Kilogram ovog 'šumskog blaga' dostiže cijenu od 5.000 evra

10

16

Zbog suše u Hrvatskoj proglašena prirodna nepogoda

10

12

Banjalučani uhapšeni zbog krađe motorki

10

10

Ministarstvo izdalo saopštenje: Ističe rok za podnošenje zahtjeva

10

07

Trik koji će smanjiti račun za grijanje: Potreban vam je samo jedan papir

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima