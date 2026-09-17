Bašević pokazao kako izgleda Banjaluka i poslao pitanje Stanivukoviću

Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević objavio je snimak iz Banjaluke u kojem je prikazao katastrofalno stanje u pojedinim naseljima, te potom upitao gradonačelnika Draška Stanivukovića da li ga je zbog toga sramota nakon potrošenih milijardu i 270 miliona KM.

"Da li je sramota da Banja Luka u 21. vijeku, nakon milijardu i 270 miliona KM gradskog novca, ima ovakvu putnu infrastrukturu?", upitao je i dodao:

"Gospodine Stanivukoviću, gradonačelniče Banjaluke. Obilaskom par dana najbližih naselja oko centra, zatekli smo jednu katastrofalnu situaciju. Što tiče putne infrastrukture možemo samo da pravimo percepciju šta se dešava u udaljenim mjestima i selima ovog grada, kada je stanje samog centra ovako katastrofalno. Četiri kilometra od centra grada klizište nasred saobraćajnice ugrožava domaćinstava i prijeti da sve zajedno proklizi u Vrbas".

Podsjetio je na ranije izjave Stanivukovića o "domaćinskom odnosu".

Gradovi i opštine Bašević: Stanivuković da pokaže šta je uradio sa milijardu i 270 miliona KM za građane Banjaluke

"Je li ovo taj domaćinski odnos prema tvom gradu. Za šest godina tvoje vladavine i potrošenih milijardu i 270 miliona maraka, da li je sramota da imaš ovakav put u jednom naselju na samo četiri minuta od centra? Pitam, koliko još ovakvih puteva postoji u naseljima oko Banjaluke?", zaključio je i najavio da će nastaviti da prikazuje probleme u najvećem gradu Srpske.

Podsjećamo, prije nekoliko dana Bašević je poručio Stanivukoviću da bi, prije nego što počne da dijeli lekcije drugim lokalnim zajednicama, trebalo da položi račun građanima Banjaluke za rezultate svog mandata.

Bašević se i tada Stanivukoviću obratio u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama, i to ispred Gradske uprave Banjaluka, reagujući na Stanivukovićeve ranije izjave tokom posjete Sokocu.

"Ne pričaj nam šta bi ti radio u drugim opštinama. Pokaži šta si uradio sa milijardu i 270 miliona maraka za građane Banjaluke", poručio je Bašević Stanivukoviću.