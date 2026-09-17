Priprema doma za hladne dane: 10 stvari koje trebate provjeriti prije zime

Jesen je pravo vrijeme za pripremu doma za zimu. Sitni kvarovi koji se ljeti ne primjećuju zimi mogu postati veliki problem - od gubitka toplote i većih računa za grijanje do vlage, pucanja instalacija i problema sa krovom.

Dok još nema velikih hladnoća i padavina, lakše je provjeriti grijanje, prozore, krov, oluke, dimnjak i instalacije, a eventualne kvarove popraviti na vrijeme.

Dobra vijest je da za dio provjera nije potreban majstor. Mnoge stvari možete pregledati sami, dok je za dimnjak, gasne instalacije, električne instalacije i ozbiljnije kvarove potrebno angažovati stručnu osobu.

1. Prozori i vrata – provjerite gdje ulazi hladan vazduh

Jedan od najjednostavnijih načina da se smanji gubitak toplote jeste provjera prozora i vrata.

Pregledajte:

dihtunge i gumene zaptivke;

spojeve oko prozora;

prostor oko ulaznih vrata;

da li se prozori pravilno zatvaraju;

da li negdje osjetite strujanje hladnog vazduha.

Ako su zaptivke oštećene ili istrošene, hladan vazduh lakše ulazi u prostoriju, a topao izlazi. Zbog toga grijanje mora raditi više kako bi se održala ista temperatura. Posebnu pažnju obratite na stare prozore i vrata, jer upravo oni često predstavljaju jedno od mjesta kroz koje se gubi najviše toplote.

2. Radijatori – ne čekajte da zahladi

Ako se grijete na centralno ili etažno grijanje, radijatore treba provjeriti prije početka sezone.

Provjerite:

da li se ravnomjerno zagrijavaju;

da li su hladni pri vrhu;

da li negdje cure;

da li ventili pravilno rade;

da li je nešto naslonjeno ili postavljeno neposredno ispred njih.

Ako je radijator hladan pri vrhu, moguće je da se u njemu nalazi vazduh i da ga treba odzračiti. Kod sistema grijanja koji zahtijevaju stručnu intervenciju, pregled treba prepustiti serviseru.

Ne treba čekati prvi hladan dan da biste otkrili da grijanje ne radi kako treba.

Za odzračivanje radijatora potrebna su vam dva ravna ključa, peškir i posuda za vodu.

3. Dimnjak – stvar koju mnogi ostavljaju za posljednji trenutak

Dimnjak je jedna od najvažnijih stvari koje treba provjeriti prije sezone grijanja, posebno u kućama koje koriste peći i kotlove na drva, ugalj ili druga čvrsta goriva.

Dimnjak treba pregledati i očistiti u skladu sa potrebama sistema i lokalnim pravilima, a pregled i čišćenje treba da obavi stručna osoba. Naslage čađi i druge nečistoće mogu otežati pravilno odvođenje dimnih gasova i povećati rizik od požara i trovanja ugljen-monoksidom. Zbog toga ovo nije posao koji treba odlagati do prvog paljenja peći.

4. Krov – pregledajte ga prije prvih velikih kiša i snijega

Ljeto je pravo vrijeme za pregled krova, ali ako to još niste uradili, početak jeseni je posljednji trenutak da provjerite njegovo stanje.

Obratite pažnju na:

polomljene ili pomjerene crjepove;

oštećene limene dijelove;

spojeve oko dimnjaka;

tragove prokišnjavanja;

oštećenja oluka i opšava;

mjesta na kojima se zadržava voda.

Problem koji izgleda mali tokom sušnog perioda može tokom jesenskih kiša i zimskog snijega prerasti u ozbiljno prokišnjavanje.

Ako je krov teško dostupan ili je pregled rizičan, nemojte se penjati sami – angažujte majstora.

5. Oluci – ne dozvolite da lišće napravi problem

Jesen donosi lišće, a ono vrlo brzo može začepiti oluke i odvodne cijevi.

Zato prije većih padavina provjerite da li su:

oluci čisti;

odvodne cijevi prohodne;

spojevi neoštećeni;

oluci dobro pričvršćeni;

voda pravilno usmjerena od kuće.

Začepljeni oluci mogu dovesti do zadržavanja vode i njenog slijevanja niz fasadu, a dugotrajna vlaga može oštetiti zidove.

6. Vlaga i buđ – riješite problem prije zime

Ako ste tokom ljeta primijetili tamne mrlje na zidovima, neugodan miris ili vlagu, nemojte čekati zimu.

Pregledajte posebno:

uglove prostorija;

zidove iza ormara;

prostor oko prozora;

kupatilo;

podrum;

mjesta oko cijevi i instalacija.

Važno je utvrditi uzrok vlage, a ne samo prefarbati zid. Ako postoji curenje, problem sa izolacijom ili kondenzacija, buđ će se ponovo pojaviti.

Tokom zime, kada se manje provjetrava i više grije, problemi sa kondenzacijom i buđi mogu postati izraženiji.

7. Bojler – mali pregled može spriječiti veliki kvar

Ako imate bojler za pripremu tople vode, prije zime provjerite njegovo stanje.

Obratite pažnju na:

curenje vode;

neuobičajene zvukove;

stanje ventila;

temperaturu vode;

eventualne tragove kamenca;

stanje električnih priključaka.

Ako primijetite curenje, miris paljevine, varničenje ili druge neuobičajene pojave, nemojte sami rastavljati uređaj. Isključite ga ako je bezbjedno i pozovite ovlašćenog servisera.

8. Instalacije – zaštitite vodu od smrzavanja

Vodne instalacije u hladnim, negrijanim prostorima posebno su osjetljive tokom zime.

Provjerite cijevi koje prolaze kroz:

podrum;

garažu;

tavanski prostor;

pomoćne objekte;

druge prostorije koje se ne griju.

Ako postoji opasnost od smrzavanja, cijevi treba adekvatno zaštititi izolacijom, a instalacije u objektima koji se ne koriste tokom zime po potrebi pripremiti za period niskih temperatura.

Puknuta cijev može napraviti veliku štetu, posebno ako se kvar dogodi dok nikoga nema kod kuće.

9. Sistem grijanja – servis prije sezone

Bez obzira na to da li se grijete na struju, drva, pelet, gas ili drugi energent, dobro je sistem provjeriti prije nego što bude najpotrebniji.

Kod kotlova i peći provjerite:

da li rade bez neuobičajenih zvukova;

da li pravilno postižu temperaturu;

da li postoje tragovi curenja;

da li su cijevi i spojevi u dobrom stanju;

kada je posljednji put urađen servis.

Za gasne uređaje, kotlove i složenije sisteme grijanja pregled treba da obavi kvalifikovani serviser.

Ako imate peć ili kotao na čvrsto gorivo, pripremite i dovoljne količine goriva prije nego što nastupi period intenzivnog grijanja.

10. Izolacija – provjerite gdje kuća gubi toplotu

Dobra termoizolacija može napraviti veliku razliku u tome koliko brzo se prostor hladi i koliko energije je potrebno za grijanje.

Ne morate odmah razmišljati o velikoj adaptaciji.

Za početak pregledajte:

tavan i krovnu izolaciju;

zidove;

spojeve oko prozora i vrata;

cijevi za grijanje i vodu;

mjesta na kojima se pojavljuje kondenzacija.

Ako planirate ozbiljnije radove na termoizolaciji, jesen je dobro vrijeme da napravite plan i procijenite troškove.

Kratka ček lista za pripremu kuće za zimu

Prije prvih hladnih dana provjerite:

prozore i vrata;

dihtunge i zaptivke;

radijatore;

sistem grijanja;

dimnjak;

krov;

oluke;

tragove vlage i buđi;

bojler;

vodovodne instalacije;

izolaciju;

detektore dima i ugljen-monoksida, ako ih imate.

Jednu stvar posebno nemojte zaboraviti

Priprema kuće za zimu nije samo pitanje udobnosti i većeg računa za grijanje. Neke provjere direktno su povezane sa bezbjednošću ukućana.

Posebno treba obratiti pažnju na dimnjake, uređaje koji sagorijevaju gorivo, električne instalacije i mogućnost curenja gasa ili ugljen-monoksida. Kod takvih sistema ne treba improvizovati niti pokušavati popravke za koje nemate znanje i opremu.

Najbolje je kvarove riješiti dok je vrijeme još relativno toplo, jer kada stignu prvi hladni dani, majstori i servisi često imaju mnogo više posla.

Ako ove jeseni napravite samo jednu kućnu listu, neka to bude ova: pregledajte sve što bi moglo postati problem kada temperatura padne. Nekoliko sati provjere sada može značiti mnogo manje problema tokom cijele zime, piše Glas Srpske.

(Mondo)