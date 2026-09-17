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List ove biljke je pravi magnet za novac: Obavezno ga treba držati u novčaniku

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17.09.2026 13:49

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новчаник новац паре џеп
Foto: Pexel/Ahsanjaya

Novčanik nije samo mjesto za kartice i novac - u brojnim narodnim vjerovanjima upravo se njemu pripisuje simbolika finansijske sreće i obilja.

Jedan od najpoznatijih običaja jeste da se u novčaniku čuva lovorov list. Lovor je još od davnina simbol pobjede, uspjeha i blagostanja, pa se vremenom pojavilo i vjerovanje da može da posluži kao svojevrsni "magnet" za novac.

Prema ovom vjerovanju, dovoljno je staviti jedan suv i neoštećen lovorov list u pregradu novčanika u kojoj držite novčanice. Važno je da se list ne mrvi i da se povremeno zamijeni novim.

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Ali nije samo ono što stavljate u novčanik važno. Prema feng šuiju i različitim vjerovanjima o privlačenju obilja, novčanik bi trebalo da bude uredan. Stari računi, nepotrebni papirići i stvari koje se mjesecima gomilaju u njemu smatraju se simbolom zastoja.

Zato se savjetuje da povremeno izbacite sve što vam više nije potrebno, uredno složite novčanice i tek tada dodate lovorov list.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

novčanik

lovorov list

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