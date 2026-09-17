Ana Ivanović otkrila čime se bavi nakon tenisa

Ana Ivanović nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera život je nastavila u Španiji, gd‌je sa d‌jecom živi u vili na Palma de Majorki koju je kupila još 2008. godine, dok je bila na vrhuncu teniske karijere.

Kako se navodi, za nekretninu je tada izdvojila oko 4,5 miliona evra, a kasnije je u renoviranje uložila još oko tri miliona. Upravo Majorka je vremenom postala njen dom i mjesto na kojem je odlučila da gradi porodični život.

Ana je svojevremeno govorila o tome zbog čega je izabrala da upravo na ovom ostrvu živi sa d‌jecom.

"Da, d‌jeca idu u školu, ovd‌je živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovd‌je, provodimo dosta napolju, vrijeme je lijepo tokom cijele godine, imam tri d‌ječaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične", rekla je Ana Ivanović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

Od čega danas zarađuje Ana Ivanović?

Bivša prva teniserka svijeta, pored prihoda koje je ostvarila tokom uspješne sportske karijere, danas ima i nekoliko poslovnih projekata.

Jedan od njih je njena kozmetička linija organske kozmetike, koju je pokrenula jer je željela da napravi proizvode čiji su sastav i porijeklo potpuno jasni.

"Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvijek sam voljela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htjela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju", ispričala je ranije Ana.

Pored kozmetike, Ana je uključena i u IT kompaniju sa sjedištem u Beogradu, u kojoj joj pomaže brat. Kako je tada navela, on je stručniji za tu oblast, dok ona učestvuje u poslovnom dijelu projekta.

"Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Njemačkoj", rekla je bivša teniserka u podkastu "Alesto".

Saradnje sa poznatim brendovima

Ana je svojevremeno pomenula i saradnju sa nekoliko brendova u Njemačkoj, koju je imala zajedno sa tadašnjim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom.

Njih dvoje su se u međuvremenu razveli nakon devet godina braka, a advokat Ane Ivanović potvrdio je za njemački "Bild" da je do razvoda došlo zbog "nepomirljivih razlika", prenosi Telegraf.