Džef Bezos kaže da ste anksiozni jer ne radite ništa

Džef Bezos, čije se bogatstvo procjenjuje na 257 milijardi dolara, treći je najbogatiji čovjek na svijetu i nedvosmisleno se suočavao sa stresom.

Džef Bezos kaže da ga stres najviše hvata kada ništa ne preduzima povodom problema, a prvi korak mu odmah smanjuje anksioznost.

Umjesto odlaganja, savetuje razgovor s drugima i okupljanje saveznika, jer rešavanje problema može da postane motivacija i 'zabava'.

Kada život postane haotičan i situacije izmaknu kontroli, odlaganje obaveza ili ignorisanje problema može da se čini kao najlakši put. Međutim, jedan od najbogatijih ljudi na svetu smatra da to nije rješenje za anksioznost i stres, piše Fortune.

"Pod stresom sam kad ne radim ništa"

"Primijetio sam da sam pod stresom obično onda kada ništa ne preduzimam u vezi s nekim problemom", izjavio je osnivač Amazona Džef Bezos 2017. godine tokom posjete Muzeju vazduhoplovstva u Sijetlu. "Slušam svoje tijelo koje mi signalizira da nešto nije u redu i shvatam da stres nestaje onog trenutka kad napravim prvi korak."

Bezos, čije se bogatstvo procjenjuje na 257 milijardi dolara, treći je najbogatiji čovjek na svijetu i nedvosmisleno se suočavao sa stresom dok je gradio kompaniju koja je danas u samom vrhu ljestvice Fortune 500. Svojevremeno je pokrenuo Amazon u iznajmljenoj garaži, a sredinom devedesetih održao je 60 sastanaka kako bi prikupio prvi milion dolara početnog kapitala.

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Umjesto da podlegne stresu, on, kaže, anksioznost koristi kao motivaciju.

"Ako sam zbog nečega pod stresom, pokušavam da dokučim zašto se tako osjećam", rekao je Bezos. "Slušam svoje tijelo kao signal."

Bezos preporučuje razgovor s drugima i okupljanje saveznika za rješavanje problema. Ističe da na taj način anksiozna situacija može da se pretvori u nešto što je zapravo "zabavno".

"Ako možete da pronađete prijatelje koje zanimaju slične stvari ili žele da vam pomognu da riješite problem, samo rješavanje problema za mene je inspirativno", dodao je. "Nema ništa zabavnije nego ući u prostoriju s grupom inovatora i reći: 'Gledajte, ovo je problem. Idemo da smislimo rješenje.' Čim to počnete da radite, primjećujem da se ono što bi moglo da izazove stres pretvara u zabavu."

U rješavanju problema, vođstvo Amazona oslanja se na Bezosovih 16 načela vođenja. "Na načelima vođenja morate neprestano da radite", rekao je izvršni direktor Amazona Endi Džesi u video serijalu Leadership Principles Explained. "Kada se ispravno primjenjuju, izuzetno su moćna."

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Kako se drugi poslovni ljudi nose sa stresom

Dok Bezos zagovara direktno suočavanje s problemima, drugi direktori imaju drugačije pristupe nošenju s anksioznošću.

Bivši direktor Starbaksa Laksman Narasiman, na primjer, u intervjuu za Fortune 2023. godine je rekao je da se protiv sagorijevanja bori trima prioritetima od kojih ne odstupa: svakodnevnom meditacijom, redovnim treniranjem i vremenom rezervisanim za porodicu.

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"Vrlo sam disciplinovan kad je riječ o ravnoteži", rekao je Narasiman, koji je danas član uprave instituta Brukings i kompanije Verizon.

Direktor Red Lobstera pak vježba emocionalnu kontrolu kako njegov tim ne bi primijetio da je pod stresom, izjavio je za Business Insider.

"Vježbati emocionalnu kontrolu znači zastati na trenutak, proceniti situaciju i odgovoriti promišljeno, umjesto impulsivne reakcije", rekao je 37-godišnji direktor Damola Adamolekun. "Kada pokazujete emocionalnu kontrolu, stvarate stabilno okruženje u kom se vaš tim osjeća podržano i motivisano, čak i u teškim trenucima."

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S druge strane, direktor Microsofta Satja Nadela ima pristup sličan Bezosovom jer se s problemima suočava direktno. To podrazumijeva podsticanje otvorene komunikacije i fleksibilna pravila na radnom mjestu kako bi se spriječilo sagorijevanje zaposlenih. Takav pristup ujedno smanjuje i stres vođstva.

"Usklađivanje poslovnog i privatnog života u izrazito konkurentnom gospodarstvu je prioritet", rekao je Nadela. "Ključno je osigurati dijalog sa zaposlenima. Takođe, mora postojati fleksibilnost u svim pravilima koja neko poput mene postavlja i sprovodi. Ne smijete da dozvolite da ljudi pregore. To je loše za kompaniju, a loše je i za društvo", prenosi Indeks.