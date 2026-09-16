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Slavila svaki pogodak: U Puli uhapšena žena (33) koja je kamenovala zastavu Hrvatske

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16.09.2026 20:57

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Застава Хрватске, поред ње застава ЕУ.

Tridesettrogodišnja žena krivično je prijavljena nakon što je u utorak uveče u Puli kamenovala hrvatsku zastavu, saopštila je istarska policija.

Navodi se da je policija postupila po dojavi da žena ispred turističkog objekta u Ulici Verudela gađa hrvatsku zastavu kamenjem. U dojavi je navedeno i da je slavila svaki put kada bi pogodila zastavu.

Policijska patrola je po dolasku na mjesto događaja uhapsila 33-godišnju ženu i privela je u policijsku stanicu.

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Nakon sprovedenog istraživanja, protiv nje je podnesen izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

Sumnjiče je da je gađanjem hrvatske zastave počinila krivično d‌jelo povrede ugleda Republike Hrvatske, navodi policija.

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Hrvatska

zastava

Pula

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