Slavila svaki pogodak: U Puli uhapšena žena (33) koja je kamenovala zastavu Hrvatske

Tridesettrogodišnja žena krivično je prijavljena nakon što je u utorak uveče u Puli kamenovala hrvatsku zastavu, saopštila je istarska policija.

Navodi se da je policija postupila po dojavi da žena ispred turističkog objekta u Ulici Verudela gađa hrvatsku zastavu kamenjem. U dojavi je navedeno i da je slavila svaki put kada bi pogodila zastavu.

Policijska patrola je po dolasku na mjesto događaja uhapsila 33-godišnju ženu i privela je u policijsku stanicu.

Region Tijelo žene izvučeno iz mora u Hrvatskoj

Nakon sprovedenog istraživanja, protiv nje je podnesen izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

Sumnjiče je da je gađanjem hrvatske zastave počinila krivično d‌jelo povrede ugleda Republike Hrvatske, navodi policija.