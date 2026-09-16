Slavila svaki pogodak: U Puli uhapšena žena (33) koja je kamenovala zastavu Hrvatske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tridesettrogodišnja žena krivično je prijavljena nakon što je u utorak uveče u Puli kamenovala hrvatsku zastavu, saopštila je istarska policija.
Navodi se da je policija postupila po dojavi da žena ispred turističkog objekta u Ulici Verudela gađa hrvatsku zastavu kamenjem. U dojavi je navedeno i da je slavila svaki put kada bi pogodila zastavu.
Policijska patrola je po dolasku na mjesto događaja uhapsila 33-godišnju ženu i privela je u policijsku stanicu.
Region
Tijelo žene izvučeno iz mora u Hrvatskoj
Nakon sprovedenog istraživanja, protiv nje je podnesen izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.
Sumnjiče je da je gađanjem hrvatske zastave počinila krivično djelo povrede ugleda Republike Hrvatske, navodi policija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Fudbal
3 h0
Srbija
3 h0
Zanimljivosti
3 h1
Najnovije
Najčitanije
22
58
22
57
22
51
22
27
22
15
Trenutno na programu