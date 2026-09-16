Smrtnost pada, ali jedan podatak zabrinjava: Žene mnogo češće umiru nakon infarkta

Smrtnost od srčanih bolesti u Njemačkoj ponovo je blago opala, pokazuju podaci iz najnovijeg izdanja Njemačkog izvještaja o srcu, zasnovanog na podacima iz 2024. godine.

Naročito je uočljiv pad stope smrtnosti od koronarne bolesti srca, osnovne bolesti koja dovodi do infarkta. Kod ovog oboljenja dolazi do sužavanja i začepljenja koronarnih krvnih sudova koji srčani mišić snabdijevaju krvlju.

Prema izvještaju, stopa smrtnosti od koronarne bolesti srca za godinu dana pala je sa 127,3 na 118,3 na 100.000 stanovnika, što predstavlja smanjenje veće od sedam odsto.

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Dok je 2023. godine u cijeloj zemlji od posljedica koronarnih bolesti srca umrlo nešto manje od 119.795 ljudi, među kojima 43.839 od infarkta, 2024. taj broj smanjen je na 113.473, od čega je 41.258 ljudi umrlo od infarkta.

Riječ je o izrazitom i ohrabrujućem padu, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Njemačke fondacije za srce Tomas Fojgtlender.

On razloge vidi u napretku kardiologije, kako u dijagnostici, tako i u terapiji i rehabilitaciji. Postupci poput ugradnje stenta i bajpas operacija dodatno su napredovali, a poboljšani su i terapija lijekovima i lanac hitne pomoći.

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Ipak, prevencija sada mora da izbije u prvi plan. Cilj je da se spriječi oštećenje koronarnih krvnih sudova, između ostalog, smanjivanjem faktora rizika.

Među glavnim neprijateljima krvnih sudova navode se visok krvni pritisak, poremećaji metabolizma masti, dijabetes, gojaznost i pušenje.

Rezultati kod žena znatno lošiji

Nakon akutnog infarkta prognoza je i dalje znatno lošija kod žena nego kod muškaraca. U 2024. godini umrlo je 14,4 odsto žena koje su doživjele akutni infarkt, dok je među muškarcima taj udio iznosio 10,1 odsto.

Fojgtlender naglašava da taj jaz postoji još od 2019. godine.

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Prema izvještaju, razlike se vjerovatno mogu objasniti i različitim komorbiditetima, odnosno istovremenim prisustvom više bolesti.

Uz to, infarkt se kod žena možda prepoznaje kasnije nego kod muškaraca.

Uopšteno, u starosnoj grupi od 70 i više godina raste udio kardiovaskularnih bolesti među svim uzrocima smrti. S obzirom na starenje njemačkog društva, udio bolesti srca i krvnih sudova među uzrocima smrti mogao bi još znatno da poraste.

I mlađi ljudi ponekad obolijevaju od srčanih bolesti. Već od 40. godine bilježe se rastuće stope hospitalizacije zbog koronarne bolesti srca i poremećaja srčanog ritma.

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Ključno je prepoznati pacijente koji su pod rizikom i držati faktore rizika pod kontrolom promjenama životnih navika, a po potrebi i lijekovima.

Ukupno je 2024. godine zabilježeno više od 1,65 miliona bolničkih liječenja zbog srčanih oboljenja, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodnu godinu.

Samo zbog koronarne bolesti srca, poremećaja srčanog ritma i srčane slabosti godišnje u bolnicu ode oko 1,5 miliona ljudi.

Upadljivo je da kod srčane slabosti broj bolničkih prijema kontinuirano raste od 60. godine, a naglo nakon 65. godine.

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Sa godinama kod tih pacijenata raste rizik od takozvane akutne dekompenzacije, komplikacije pri kojoj se funkcija srca iznenada i snažno pogorša.

Uz pažljivo i redovno praćenje, dio boravaka u bolnici može da se izbjegne. Za ranjive grupe posebno je važna i vakcinacija protiv gripa.