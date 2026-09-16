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Kako promjena vremena utiče na srce: Ne ignorišite ove simptome

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16.09.2026 13:57

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Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз
Foto: Pexel/Kardiologija kardiološki pregled srce nalaz

Aritmije različitog uzroka nešto su češće sa promjenama vremenskih prilika i ulaskom u jesen, objašnjavaju stručnjaci.

Sve to ipak ne znači da je svako „lupanje srca“ obavezno i znak bolesti. Kardiovaskularne bolesti, ipak, su najučestalije u Srbiji, a pacijenti, nažalost, sve mlađi i zbog čega je bitno da na vrijeme prepoznamo mogući problem. Kako da reagujemo u situaciji kada dođe do aritmije, objasnio je šef Odsjeka opšte kardiologije, Službe za unutrašnje bolesti ZC Valjevo, dr Slavica Vitorović Vulović.

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Preskakanje nije uvijek simptom bolesti srca

Ljekari napominju da je bitno praviti razliku između pravih aritmija i onih sa simptomima sličnim treperenju i lupanju srca, koji su bezazleniji i najčešće prolaznog karaktera.

– Osjećaj „preskakanja srca“ prate nelagode u grudima, treperenje, lepršanje. Nisu sva ta lupanja i „treperenja“ srca aritmije. Često to budu tahikardije koje mogu biti uslovljene opštim stanjem organizma. Mogu biti povezane sa konzumiranjem jake hrane, takođe voće i povrće koje mi smatramo zdravom hranom ume da bude teško za želudac i samim tim da utiče na srce, iritacijom želuca, da dovede do osećaja preskakanja srca – objašnjava kardiolog dr Slavica Vitorović Vulović.

Dr Vitorović Vulović napominje da lupanje srca često može biti uzrokovano i anemijom. To je vrlo česta pojava kod mlađih ženskih osoba poslije porođaja ili obilnih ciklusa u sklopu anemije, a ne aritmije kao posebne bolesti. Sa naglim padom hemoglobina takođe često je jedan od prvih simptoma ozbiljnih bolesti kod starijih osoba – navodi doktorka.

Kako se utvrđuje tačno o čemu se radi?

Kad pričamo o pravim srčanim aritmijama koje treba liječiti, prvi korak je Holter EKG-a. Kako bismo utvrdili tip aritmije, da li se radi o ventrikularnim, supraventrikularnim aritmijama. Od toga dalje zavisi i liječenje, kaže dr Slavica Vitorović Vulović.

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Dobra vijest je činjenica da sada postoji širok dijapazon novih terapija kojima se uspješno stabilizuje poremećaj srčanog ritma. Uz terapiju uključujemo i lijekove za razrjeđivanje krvi koji pacijente štite od neželjenih tromboembolijskih događaja. Kod pravih aritmija, kada imamo faktički fibrilaciju, ranije nazivanu apsolutnu aritmiju, sada su dostupni lijekovi na recept, a participacija je minimalna.

"Kod ove terapije jako je bitno da se lijekovi piju u isto vreme uz obrok i da se vodi računa o neželjenim reakcijama. Jedna od njih je pojava modrica, zatim hematurija, tu su i gastrointestinalni simptomi, kada se treba javiti ljekaru. U ovoj situaciji pacijenta šaljemo transfuziologu, koji određuje aktivnost lijeka u krvi, na osnovu čega dalje procjenjujemo potrebu količinu doze lokek", kaže dr Slavica Vitorović Vulović.

Kada artimije zahtjevaju ozbiljno praćenje?

Kardiolog napominje da su aritmije, nažalost, dosta učestale i često su povezane s uvećanjem lijeve pretkomore srca i drugim bolestima srca. Tu govorimo o ozbiljnim pacijentima koje je potrebno ozbiljno pratiti i liječiti. Aritmija umije da bude paroksizmalna, što znači da se javlja povremeno u intervalima. Pacijenti kažu da osjećaju jako lupanje i kratak dah koji traje par minuta, poslije čega spontano prolazi, ali se nakon izvjesnog vremena ponovo javlja. Takvi pacijenti kada dođu na pregled najčešće su u sinusnom ritmu (normalan rad srca), ali kada im se uradi Holter, vidite da ovi pacijenti ispadaju iz ritma i to je najopasnije. Moj savjet je zato da čim osetite tegobe, da se javite ljekaru da se sprovede dijagnostika – navela je dr Vitorović Vulović prenosi Kurir.

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Savjet za pacijente

Doktorka objašnjava da su u ljetnom periodu očekivane varijacije pritiska, kao i da se javljaju pacijenti sa koronarnom bolešću koji reaguju na više temperature, dok sa ulaskom u jesenju sezonu i promjenom vremena dolazi do češćih aritmija različitog porijekla.

Poruka za pacijente jeste da se blagovremeno kontrolišu, ne prepravljaju terapiju i usvajaju zdrave navike. Zaključna napomena za sve koji se suočavaju sa kardiovaskularnim bolestima jeste da je prevencija ključna u liječenju kardiovaskularnih bolesti, prije svega u vidu regulacije krvnog pritiska, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i sna, kao i kontrole stresa.

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