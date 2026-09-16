Jutarnje navike koje mogu da vas razubde i bez šoljice kafe

Za mnoge ljude jutro praktično ne počinje dok ne zamiriše kafa. Prva šolja služi kao dugme za uključivanje, druga kao pomoć da se stigne do podneva, a kada energija ponovo padne, lako posegnemo i za trećom.

Kofein zaista može privremeno da poveća budnost i koncentraciju, pa nema razloga da kafu proglašavamo lošom navikom ako nam prija. Ali ako pokušavate da smanjite njen unos ili primjećujete da vam je potrebno sve više kofeina da biste se razbudili, postoje i drugi načini da organizmu pošaljete signal da je vrijeme za novi dan.

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Nijedan jutarnji ritual neće garantovati energiju "do večeri", ali nekoliko jednostavnih navika može da pomogne da se brže razbudite i tokom dana imate stabilniji ritam.

1. Čim ustanete, pustite dnevnu svjetlost

Jedan od najjednostavnijih jutarnjih poteza ne zahtjeva ni hranu ni suplement.

Otvorite zavjese, priđite prozoru ili, još bolje, izađite napolje.

Jutarnja svjetlost pomaže unutrašnjem biološkom satu da dobije informaciju da je dan počeo. Izlaganje svjetlosti nakon buđenja povezano je sa regulacijom cirkadijalnog ritma, koji utiče na budnost tokom dana i pospanost uveče.

Zato nekoliko minuta napolju može biti korisnije od jutra provedenog u polumračnoj sobi uz telefon.

2. Popijte vodu, ali ne očekujte čudo od jedne čaše

Tokom noći nekoliko sati ne unosimo tečnost, pa je sasvim logično da nakon buđenja popijemo vodu.

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Ako ste blago dehidrirani, nadoknađivanje tečnosti može pomoći da se osjećate bolje i budnije.

Ali čaša vode ujutru nema posebnu sposobnost da "pokrene metabolizam", očisti organizam od toksina ili obezbijedi energiju do kraja dana.

Najvažnije je da tokom čitavog dana unosite dovoljno tečnosti, a jutarnja čaša može jednostavno biti dobar početak te navike.

3. Pokrenite tijelo prije nego što sjednete za sto

Ne morate u šest ujutru da odradite ozbiljan trening.

Kratka šetnja, nekoliko vježbi istezanja ili desetak minuta laganog kretanja mogu biti dovoljni da se tijelo razmrda poslije sna.

Ako možete da spojite kretanje sa izlaskom napolje, dobijate dvije jutarnje navike odjednom - fizičku aktivnost i dnevnu svjetlost.

Važnija od intenziteta je redovnost. Cilj nije da se iscrpite čim ustanete, već da prekinete stanje mirovanja u kojem ste proveli prethodnih nekoliko sati.

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4. Doručak ne mora svako da jede, ali ako ga jedete neka vas zaista zasiti

Tvrdnja da je doručak obavezno "najvažniji obrok u danu" previše je pojednostavljena. Neki ljudi se odlično osjećaju kada jedu ubrzo nakon buđenja, dok drugima prvi obrok prija nešto kasnije.

Ali ako doručkujete, pecivo ili nešto veoma slatko nije jedina opcija.

Obrok koji sadrži proteine, vlakna i izvor kvalitetnih masti može biti zasitniji i pomoći da ne ogladnite vrlo brzo.

Jaja uz povrće i integralni hljeb, grčki jogurt sa voćem i orašastim plodovima ili ovsene pahuljice uz jogurt i sjemenke samo su neke od jednostavnih kombinacija.

Ne postoji jedna namirnica koja će "napuniti baterije" do večeri. Važan je ukupan način ishrane tokom dana.

5. Ne počinjite dan skrolovanjem iz kreveta

Telefon nam često završi u ruci prije nego što smo pošteno otvorili oči.

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Nekoliko minuta lako postane pola sata tokom kojeg smo već pročitali vijesti, provjerili poruke, vidjeli tuđe probleme i počeli da razmišljamo o svemu što nas čeka.

Ako možete, prvih nekoliko minuta jutra ostavite bez ekrana.

Ustanite, otvorite prozor ili zavjese, popijte vodu, istuširajte se, prošetajte psa ili napravite doručak prije nego što počnete da odgovarate svijetu.

Neće vam to dati fizičku energiju poput kofeina, ali može da spriječi da dan započnete osjećajem da već zaostajete.

A šta ćemo sa kafom?

Ako volite kafu i dobro je podnosite, ne morate da je se odreknete samo zato što postoje druge zdrave jutarnje navike.

Za većinu zdravih odraslih osoba umjeren unos kofeina može biti deo normalne ishrane.

Problem može nastati kada kafa počne da nadoknađuje ono što organizmu zapravo nedostaje - dovoljno sna.

Ako spavate pet sati, nijedna kombinacija vode, istezanja, hladnog tuša i jutarnje svjetlosti neće pretvoriti to u osam sati odmora.

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A ako ste svakodnevno izrazito umorni uprkos dovoljnom snu, problem ne treba rješavati samo još jednom šoljom kafe. Dugotrajni umor može imati brojne uzroke i tada vredi razgovarati sa ljekarom.

Zato možda nije potrebno da tražimo ritual koji će "zamijeniti kafu".

(BlicŽena)

Mnogo korisnije je napraviti jutro u kojem kafa više nije jedina stvar koja nas drži budnim.