Ne miruje tlo u Italiji: Za pet minuta registrovana dva zemljotresa

Zemljotresi magnitude 3,5 i 3.1 stepeni Rihtera pogodili su jutros jug Italije. Potresi su se desili u razmaku od pet minuta.

Prvi je udario u 7.04, a drugi u 7.07 sati. Epicentar je u oba slučaja bio 104 kilometra od Ređo Kalabrije, na približno istoju dubini od 39, odnosno 40 kilometara.

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Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)