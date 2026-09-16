Brojna isključenja struje u Banjaluci: Ova naselja i ulice danas ostaju bez napajanja

Brojna isključenja struje u Banjaluci najavljena su iz Elektrokrajine za danas.

U periodu od 09.00 do 12.00 časova, dijelovi ulica Branka Grbčića, Dragana Bubića, Knjaza Miloša br. 6, Srednjoškolska i Ivana Gorana Kovačića ostaju bez napajanja električnom energijom, dok će dio ulice Kordunaška biti bez napajanja od 09.30 do 12.30 časova.

Dio naselja Krčmarice ostaje bez struje u periodu od 09.00 do 14.00 časova, kao i dijelovi naselja Goleši (Ćutkovići) i Dragočaj (Stranjani).

Dio Bulevara vojvode Stepe Stepanovića će biti bez struje u periodu od 09.00 do 14.00 časova.

Dijelovi naselja Jovići, Gajići i Pantoši će ostati bez napajanja od 08.00 do 15.00 časova, dok će od 08.00 do 14.00 časova biti bez struje dijelovi naselja Krupa na Vrbasu i Rekavice.

Od 09.00 do 14.00 časova će dio naselja Mišin Han biti bez napajanja električnom energijom.