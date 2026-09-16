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U Hagu izricanje presude Tačiju, Krasnićiju, Veseljiju i Seljimiju

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16.09.2026 07:14

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Зграда Хага, Холандија
Foto: ATV

U Specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK – Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da je dokazalo krivicu četvorice optuženih za progon, zatvaranje, druga nehumana djela, mučenje, ubistvo i prisilni nestanak, kao i za četiri tačke optužnice za ratne zločine – nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Za ta djjela traži kaznu od 45 godina zatvora.

Ko su bile žrtve i gdje su zločini počinjeni

Prema navodima tužilaštva, žrtve su bili Srbi, Romi i Aškalije, civili za koje se vjerovalo da sarađuju sa srpskim vlastima, kao i Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa njim i drugim strankama koje su smatrane protivnicima OVK. Na meti su bili i Albanci koji nisu željeli da se pridruže OVK ili je podrže, ljudi koji su smatrani protivnicima na osnovu svog sadašnjeg ili bivšeg zaposlenja, kao i oni koji su se družili sa Srbima.

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Zločini su, prema optužnici, počinjeni najkasnije od marta 1998. do kraja septembra 1999. godine na više od 40 lokacija širom Kosova i Metohije, kao i u Kuksu i Ćahanu na sjeveru Albanije.

Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.

(RTS)

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