Muškarac ranjen u pucnjavi ispred stana: Maskirani napadač u bjekstvu, blokiran dio grada

Autor:ATV redakcija
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U Beogradu se noćas tri sata nakon ponoći odigrala sačekuša u kojoj je ranjen Dušan K. (41).
Kako saznaje Telegraf.rs, nepoznati, maskirani napadač sačekao je žrtvu u hodniku zgrade i u njega ispalio više hitaca u trenutku kada je prilazio svom stanu, nakon čega je pobjegao u nepoznatom pravcu.
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Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj reakciji ljekarskog tima, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.
Odmah po prijavi pucnjave, u glavnom gradu bila je proglašena akcija „Vihor“. Jake policijske snage blokirale su taj dio grada, dok su patrole češljale sve ključne saobraćajnice i izlaze.
Upucani Dušan K. odranije je dobro poznat policiji po raznim krivičnim djelima.
- Način na koji je zločin izveden - sačekuša direktno ispred ulaznih vrata stana i maskirani napadač - ukazuje na to da je žrtva praćena i da je napadač tačno znao kada će stići kući - kaže izvor pomenutog portala.
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Inspektori i forenzičari izvršili su uviđaj ispred stana i u ulazu zgrade, prikupili čahure i druge materijalne dokaze, a u toku je i analiza snimaka sa nadzornih kamera.
Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta i identifikaciji počinioca.
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