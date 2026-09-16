Počinju ''Dani Srpske u Srbiji''

Manifestacija "Dani Srpske u Srbiji" počinje danas i do 25. septembra će u 14 gradova širom Srbije Republika Srpska predstaviti svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu.

Svečano otvaranje manifestacije, čiji je slogan "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", biće upriličeno u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvoranje je 25. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu.

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Organizator je Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, ukupno će biti realizovano 16 programa, a u gradove domaćine dolaziće delegacije sastavljene od predstavnika Vlade Republike Srpske, opština i gradova iz Srpske i Predstavništva.

Namjera je da se u ovih devet dana na najbolji mogući način građanima Srbije, od Sombora, Subotice pa do Niša i Vranja, predstavi i dodatno približi Republika Srpska.

Biće održavani i privredni susreti, jer je glavni cilj da se pobratimi što više gradova i opština, a planirani su koncerti i predstave etno-grupa, pozorišta iz gradova Srpske.

Ova manifestacija je postala jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih načina predstavljanja Republike Srpske u Srbiji, prostor za jačanje saradnje Srpske i Srbije, za povezivanje i saradnju institucija, umjetnika, naučnika, privrednika, lokalnih zajednica i svih onih koji mogu da doprinesu još čvršćim vezama.

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Prema programu, sutra će u Beogradu biti održana monodrama "Majka Kozara" koju je pripremila Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina, koja je u funkciji očuvanja kulture sjećanja na sve srpske stradalnike za Republiku Srpsku, Srbiju i srpski narod. Istog dana u Novom Sadu nastupiće Etno-grupa "Trag" iz Banjaluke.

U Sremskoj Mitrovici 18. septembra nastupiće Pozorište "Prijedor" sa predstavom "Kauboji", a istog dana u Velikoj Plani predstaviće se i Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske sa monodramom "U znaku bijelog štapa", kao i banjalučki muzički sastav "One tri".

U Kikindi će 19. septembra Gradsko pozorište "Jazavac" iz Banjaluke odigrati predstavu "Carevo novo odijelo", a u Subotici 19. septembra Gradsko pozorište "Semberija" iz Bijeljine predstavu "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić".

U Subotici je za 21. septembar Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina pripremilo monodramu "Majka Kozara", a istog dana u Kruševcu Gradsko pozorište Gradiška izvešće predstavu "Sirena i Viktorija".

U Somboru će 22. septembra Banjalučko studentsko pozorište izvesti komediju "Milka i Neđo", a istog dana u Kragujevcu Narodno pozorište Istočno Sarajevo predstavu "39 stepenika", prenosi Srna.

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U Požarevcu će 23. septembra koncert održati Etno-grupa "Iva" iz Doboja, a istog dana u Zrenjaninu Gradsko pozorište Trebinje/Kulturni centar Trebinje predstavu "Siroti mali hrčki".

U Kraljevu je za 24. septembar planiran koncert Dječijeg hora "Vrapčići" iz Banjaluke pod nazivom "Tajna najveća", a istog dana u Vranju Centar za kreativni rad "Dobri medo" iz Banjaluke održaće Poetsko-muzički kabare "Džez poezi kabare".

Posljednjeg dana manifestacije u Nišu, u petak, 25. septembra, u 18.00 časova Muzej Republike Srpske priredio je izložbu "Zmijanjski vez - svjetsko nematerijalno nasljeđe" autora Danijele Đukanović.

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Istog dana u 20.00 časova u niškom Narodnom pozorištu biće svečano zatvaranje manifestacije "Dani Srpske u Srbiji", kada će umjetnički sastav Dušana Sekulića izvesti muzičko-scenski program "Ostajte ovdje - muzikom kroz svijet".