Šok prepiske nakon ranjavanja Zvicera: Dođe žena, ščepa pištolj

Visokopozicionirani pripadnici kavačkog klana Radoje Živković Žuti i Dragan Knežević prema presretnutim glasovnim porukama koje su razmjenjivali preko Skaj aplikacije komentarisali su propuste koji su napravljeni i zbog kojih su škaljarci uspjeli da lociraju i teško rane Radoja Zvicera u Kijevu 27. maja 2020.

Živković, koji je inače i Zvicerov rođak, krivio je vođu klana za to što je živio sa suprugom Tamarom, koja je u to vrijeme bila u drugom stanju i djecom tokom skrivanja, iako je znao da je meta.

Živković: Ovo što su novine objavile, ovo je kunem ti se sramota. Ma brate dok se ne završi rat, brate nek idu ona i djeca dole i to je to. To je najbolje, ne može se ratovati i živjeti s familijom. Kako god oće, ako opet bude živio s familijom, opet će ga neko naći i to ti je to. Petoro djece, s psima i čudima, svako će ga prepoznati.

U nastavku glasovne poruke, poslije kraće pauze, Živković dodaje da Zvicer ne smije, dok traje rat klanova koji je počeo 2014, živi sa porodicom i da mora da se odvoji od njih:

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"On je mlad, brate, ima kad, ako završimo brzo ove. Imaće vremena, živjeće s familijom čitav život. Vidite li šta Kožni priča kako su se namučili da se organizuju i sve tamo, zamisli koliko su ga tražili i koliko su para dali da se nađe", kaže, aludirajući najvjerovatnije na jednog od vođa škaljarskog klana Alana Kožara, za kog su sumnjali da je jedan od finansijera pokušaja ubistva.

Knežević: Kasno je to bilo kad je njemu Amiko pisao sve, i počeo je tek onda kuće da traži. Kakao sad da mu ne bude jasno da se u onakve i onolike komplekse ne može živjeti, to je njemu pred kraj bilo jasno, nego kasno.

Inače, prema tvrdnjama istražitelja, nadimak Amiko koristio je visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana Milan Vujotić, koji je prema presretnutim porukama, od trenutka kada je Zvicer ranjen u Kijevu, bio u kontaktu sa njegovom suprugom, ali i Živkovićem i Kneževićem.

Živković: Znam, to će on da odluči gdje će da ide, znaš kakav je on, gdje kaže tu će da ide. nemož njemu. Znaš kakav je, jesmo li mu govorili da se pazi, pa se nije pazio. Mislim, pazio se ali vidiš, Amiko mu je rekao da ga rade, on nije vjerovatno u to. Ne može, on i kad dođe sebe skroz neće moći da vjeruje gdje su ga našli. Samo da vidimo koga će, moraće nekog krivca da nađe, neko će mu biti kriv.

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Inače, prvu informaciju da je Zvicer ranjen u Ukrajini, saradnicima je dao, kako proizilazi iz glasovnih poruka koje su objavljene na društvenim mrežama, Milan Vujotić.

Vujotić: Pucali su na Rala, javlja li se ko, imal i vas, zna li ko išta? Napali su ga tamo kod zgrade, trojica, izletjeli iz "smarta" i pucali ga. On uletio u lokal, pogođen je u grudi, 20 minuta je bio polu svjestan, hitna ga vozi ne zna se ništa, Tamara sad ide u bolnicu, ne zna se ništa.

Poslije informacije da je Zvicer u teškom stanju, o tome da li je operisan i kako se oporavlja pokušavali su da dobiju od njegove supruge Tamare Zvicer, ali i doktora u bolnici.

Dok su pratili nove informacije o tome kako je vođa klana, kavčani su pokušavali da otkriju ko je otkrio da Zvicer u stambenom kompleksu ispred kog je upucan dok je džogirao živi sa porodicom.

Knežević: Biće da je komšija bio i da ga provjerio, ko je šta je i prodao informaciju.

Vujotić: Kaže ona, živi tačno naspram njih neki poslanik, sa ženom, stariji čovjek i čuva ga grdo ljudi. To je to vjerovatno.

Prema porukama, pratili su i šta sve mediji objavljuju o pucnjavi u Kijevu, i komentarisali su da su organizatori Kožar, ali i Jovan Vukotić kog zovu Klempo i Igor Dedović. Inače, škaljarci Vukotić, Dedović i Kožar ubijeni su poslije pucnjave u Ukrajini.

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Živković: A ovo da se ubije pred familijom, to je od Klempa, Dedovića i od njih. Eto koga su poslali, za malo da se zapale budale. Zamislite kako je Kožnom smradu kad čita ovo koga su poslali. Smrad smrdljivi turski. Kako se novine se*u po njima, glupan i tupan pokušali da ubiju Zvicera, a ovamo na komentare za Tamaru 500 njih, svaki pozitivan.

Supruga Radoja Zvicera, Tamara, podsjetimo, javnosti je postala poznata poslije pokušaja ubistva odbjeglog vođe kavačkog klana u Ukrajini. Ona je tada, navodno, otela pištolj od teško ranjenog supruga i potrčala za napadačima koji nisu uspjeli da "ovjere" njenog muža. Pobjegli su, a prilikom pokušaja da zapale "smart" kojim su se dovezli, jednog od njih je uhvatio plamen.

Inače, uhapšeni za pokušaj ubistva Zvicera i dalje su u pritvoru u Ukrajini, dok se Radoje Živković Žuti, zvicerov rođak nalazi u zatvoru u Turskoj zbog ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana.

Nekoliko dana poslije ranjavanja, Zvicer se prema porukama i sam dopisivao sa svojim najbližim saradnicima i opisao im šta se dešavalo kobnog dana:

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"Sa metra mi je opalio rafal. Da mi nije pala lijeva ruka izvadio bi utoku iz torbice i pobio bi ih u onog "smarta". Pa, ono na kameru vidi mi se glava, tu ušao u lokal i hitnu čekao 30 minuta, do bolnice još 40. Izvadio pištolj i evo je dolijeće žena, ščepala iz ruke i za njima. O, reko, što je ovo? Gdje ode?", opisao je Zvicer kako se sve odigralo.

Njegov sagovornik potom komentariše Tamaru Zvicer i šalje joj pozdrave: "Kaži pozdrav od mene, kapa do poda".

Zvicer: Kako ih žena istresla!

Sagovornik: Samo da nisu pobjegli, svaka čast, kraljica. Ma, buraz, takvih momaka nema budi u to siguran.