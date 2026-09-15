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Pronađen Emil Dizdarević za kojim se danima tragalo, stigle su šokantne informacije

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15.09.2026 21:55

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У Словенији нестао младић из БиХ Емил Диздаревић.
Foto: Visit Velika Kladuša/Facebook

Pronađen je Emil Dizdarević za kojem se tragalo nekoliko dana nakon što je prijavljen njegov nestanak. Dizdarević je priveden u Sloveniji.

Prema informacijama porodice Dizdarević, posljednji put je viđen u Domžalama. Kako javlja GP Maljevac, Dizdarević je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo. Detalji slučaja još nisu zvanično saopšteni.

Dizdarević je u Sloveniji boravio kao turista, a uhapšen je 9. septembra u ranim jutarnjim satima. Istog dana njegov nestanak prijavljen je nadležnim institucijama u Sloveniji, kao i Federalnoj upravi policije te Policijskoj upravi Velika Kladuša.

Njegova porodica danima nije znala gdje se nalazi, a apel za pomoć u potrazi za njim dijelio se putem medija i društvenih mreža, prenosi Avaz

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nestao Emil Dizdarević

Nestanak

Policija

Slovenija

privođenje

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Pronađen Emil Dizdarević za kojim se danima tragalo, stigle su šokantne informacije

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