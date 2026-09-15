Pronađen Emil Dizdarević za kojim se danima tragalo, stigle su šokantne informacije

Pronađen je Emil Dizdarević za kojem se tragalo nekoliko dana nakon što je prijavljen njegov nestanak. Dizdarević je priveden u Sloveniji.

Prema informacijama porodice Dizdarević, posljednji put je viđen u Domžalama. Kako javlja GP Maljevac, Dizdarević je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo. Detalji slučaja još nisu zvanično saopšteni.

Dizdarević je u Sloveniji boravio kao turista, a uhapšen je 9. septembra u ranim jutarnjim satima. Istog dana njegov nestanak prijavljen je nadležnim institucijama u Sloveniji, kao i Federalnoj upravi policije te Policijskoj upravi Velika Kladuša.

Njegova porodica danima nije znala gdje se nalazi, a apel za pomoć u potrazi za njim dijelio se putem medija i društvenih mreža, prenosi Avaz