Ništa im nije sveto: Pogledajte hrpu kovanica koju su Banjalučani ukrali iz crkve

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Šipovo, 14. septembra 2026. godine, uhapsili su B.M. i N.B. iz Banjaluke za koje postoje osnovi sumnje da su počinila krivično djelo "Teška krađa“.
"Naime, policijski službenici Policijske stanice Šipovo uočili su i legitimisali dva nepoznata lica koja su koristila putnički automobil marke Opel. Identifikacijom lica utvrđeno je da se radi o licima B.M. i N.B. iz Banjaluke, a pregledom vozila u istom je pronađeno više pvc vrećica u kojima se nalazio metalni novac u iznosu od oko 1.650 KM i predmeti sa vjerskim obilježjima", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
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Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da su navedena lica ušla u vjerski objekat na teritoriji opštine Šipovo, nasilno oštetila ladicu sa dobrovoljnim prilozima odakle su otuđila novac.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv B.M. i N.B biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Teška krađa".
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