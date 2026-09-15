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Ništa im nije sveto: Pogledajte hrpu kovanica koju su Banjalučani ukrali iz crkve

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15.09.2026 11:46

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Кованице украдене из цркве
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Policijske stanice Šipovo, 14. septembra 2026. godine, uhapsili su B.M. i N.B. iz Banjaluke za koje postoje osnovi sumnje da su počinila krivično djelo "Teška krađa“.

"Naime, policijski službenici Policijske stanice Šipovo uočili su i legitimisali dva nepoznata lica koja su koristila putnički automobil marke Opel. Identifikacijom lica utvrđeno je da se radi o licima B.M. i N.B. iz Banjaluke, a pregledom vozila u istom je pronađeno više pvc vrećica u kojima se nalazio metalni novac u iznosu od oko 1.650 KM i predmeti sa vjerskim obilježjima", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

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Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da su navedena lica ušla u vjerski objekat na teritoriji opštine Šipovo, nasilno oštetila ladicu sa dobrovoljnim prilozima odakle su otuđila novac.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv B.M. i N.B biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Teška krađa".

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Tagovi :

Crkva

Krađa

Provala

Pljačka

Šipovo

Banjaluka

Komentari (1)

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