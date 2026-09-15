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Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

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15.09.2026 12:36

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Предсјендик Србије Александар Вучић
Foto: Screenshot

U Palati Srbije počela je ceremonija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja.

"Dragi prijatelji, danas smo se okupili da proslavimo naše vaskrsnuće i našu slobodu. Ma gdje trenutno živjeli, u otadžbini ili rasuti širom svijeta, ovaj dan nije običan dan, danas je dan kada se zaustavljamo i skidamo kape. Želio bih da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što zajedno obilježavamo ovaj dan", naveo je na početku svog obraćanja Vučić.

Predsjednik Srbije je posebno naglasio odnose sa Republikom Srpskom, ističući da su jedinstvo i saradnja ključni za opstanak naroda.

"Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica. Uvijek smo morali da budemo jedni uz druge. Nekada smo imali blokade na Drini, pljuštale su optužbe jednih na račun drugih, a srpski narod je zbog toga samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu riječ održali do danas", poručio je Vučić.

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Srbija

Republika Srpska

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