Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

"Dragi prijatelji, danas smo se okupili da proslavimo naše vaskrsnuće i našu slobodu. Ma gdje trenutno živjeli, u otadžbini ili rasuti širom svijeta, ovaj dan nije običan dan, danas je dan kada se zaustavljamo i skidamo kape. Želio bih da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što zajedno obilježavamo ovaj dan", naveo je na početku svog obraćanja Vučić.

Predsjednik Srbije je posebno naglasio odnose sa Republikom Srpskom, ističući da su jedinstvo i saradnja ključni za opstanak naroda.

"Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica. Uvijek smo morali da budemo jedni uz druge. Nekada smo imali blokade na Drini, pljuštale su optužbe jednih na račun drugih, a srpski narod je zbog toga samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu riječ održali do danas", poručio je Vučić.